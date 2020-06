Daniela Katzenberger präsentiert neuen Look: Fans rasten aus – „Wie eine...“

Daniel Katzenberger hat vor allem ein Markenzeichen: Ihre wasserstoffblonden Haare. Je länger, desto besser. Gerne auch mit Extensions.

Doch vor einigen Monaten teilte Daniela Katzenberger dann ein überraschendes Foto! Wasserstoffblond waren ihre Haare da noch immer, allerdings schulterlang. Ein ungewohnter Anblick, den die Fans seinerzeit aber feierten.

Jetzt, Wochen später, scheint die Katze wieder zurück zu ihren Wurzeln zu gehen.

Daniela Katzenberger mit neuem Look – Fans begeistert!

Daniela Katzenberger. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger ist am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Sie machte sich einen Namen durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

Beide nahmen am RTL-Dschungelcamp teil

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam die gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Daniela Katzenberger steht oberkörperfrei vor einer rosafarbenen Wand, in ihrem wasserstoffblonden Haar stecken pinkfarbene Lockenwickler. Das ist eines der neusten Bilder, die die Katze mit ihren Fans bei Instagram teilt. Passend dazu gab es dann sogleich den Hashtag „Neues Projekt“. Um was es sich allerdings handelt, wollte die Blondine nicht verraten.

Daniela Katzenberger präsentiert Wallemähne

Allerdings zeigte sie sich nur wenige Stunden später in einem neuen Look bei Instagram, der die Fans zum Ausflippen brachte! Denn für die ist der Look irgendwie ein „Zurück zur alten Katze“. Lange Extensionen hängen in einer Wallemähne über Daniela Katzenbergers Schultern, ihre Lippen sind in einem kräftigen Pink gehalten, ihr Nägel trägt sie lang und rosafarben.

„Wie eine Puppe“, schreibt jemand. Andere singen ein Loblied auf ihre Haare:

„Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön...“

„Wie eine Diva aus den fünfzigern 'manche mögen's heiß'"

„Die Haare sind so toll!!!“

„Welch eine blonde Wallemähne, wow“

Wofür sich die Katze allerdings so in Schale geschmissen hat, wollte sie noch nicht verraten. Fans mutmaßen, dass das Fotoshooting vielleicht mit ihrem neuen Buch zu tun haben könnte. Denn voraussichtlich im Juli will Daniela Katzenberger mit ihrem Buch „Mamasein für Fortgeschrittene“ an den Start gehen.

Ein Cover scheint es da aber schon zu geben. Wofür die Katze sich also diesen neuen Look zugelegt hat, bleibt erst einmal ihr Geheimnis.