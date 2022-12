Daniela Katzenberger zeigt ihren runden Bauch – „Genieße das so“

Nanu, was ist denn da bei Daniela Katzenberger los? Die 36-Jährige zeigt ihren Fans jetzt die ungeschminkte Wahrheit vor dem Spiegel und auf der Waage.

Auf Instagram präsentiert Daniela Katzenberger stolz ihr Bäuchlein. Sie scheint sich rundum wohlzufühlen und nimmt das Ganze mit Humor.

Daniela Katzenberger hat drei Kilo zugenommen

Ist die Kult-Auswanderin etwa zum zweiten Mal schwanger? Naja, nicht ganz. Was sie ihren Fans jetzt präsentiert ist ihr Food-Baby. Das Bäuchlein hat sie sich nämlich während der Weihnachtszeit fleißig angefuttert, wie sie auf Instagram erzählt.

„Ich muss euch kurz was zeigen. Es ist so schlimm. Das, das war Weihnachten. Ich habe mich gerade auf die Waage gestellt und ich habe drei Kilo mehr. Aber ich finde es ist auch eine schöne Zeit. Das ist es auch wert, dass man fett davon wird. Ich glaube so habe ich im vierten oder fünften Monat ausgesehen, als ich mit Sophia schwanger war. Scheiße!“, erzählt die TV-Bekanntheit lachend.

Daniela Katzenberger will Pfunde loswerden

Die Fressorgien gehören zum Weihnachtsfest von Daniela Katzenberger dazu. Deswegen ist gar nicht mal so überrascht über die Extrakilos: „Weihnachten ist meine Fresszeit und ich genieße das auch so. Und ich habe ja auch damit gerechnet. Ich habe gefressen, wie ein Stier und ich finde das gehört sich auch so.“

Doch für die Frau von Lucas Cordalis ist ganz klar: Die Pfunde müssen purzeln. „Ich habe jetzt auch extra meine Sporttasche rausgehangen und meine Joggingschuhe. Ich denke zwei Mal die Woche werde ich es schaffen Sport zu machen. Hoffentlich.“

Mehr News:

An Heiligabend verbrachte Daniela Katzenberger den Abend mit Halbschwester Jenny Frankhauser und ihrer Mutter Iris Klein. Die Familien der beiden Frauen waren natürlich auch mit von der Partie. Auf Instagram teilten sie intime Schnappschüsse und räumten so mit den Gerüchten auf, dass sie zerstritten seien.