Daniela Katzenberger: So denkt sie über den Neuen ihrer Mutter – „Erinnert mich an Peter“

Lange hat TV-Star Daniela Katzenberger (37) gezögert, doch nun war es soweit! Der neue Mann an der Seite ihrer Mutter Iris Klein sollte endlich auf Herz und Nieren geprüft werden. Im Finale ihrer Vox-Doku trafen sie nun endlich aufeinander.

Nach der Trennung von Partner Peter und ihrer kurzen Liason mit „Mr. T“ hat Iris Klein (57) ihr Herz an den zehn Jahre jüngeren Stefan verloren. Die beiden haben sich über Facebook kennengelernt und sind nach nur drei Monaten verliebt und verlobt. Iris zog sogar aus Mallorca zurück nach Worms, um mit Stefan zu leben.

Daniela Katzenberger zieht klares Urteil

Danielas Schwester Jenny hat den Neuen längst getroffen, doch die berühmte Katze blieb skeptisch. Zu oft hat sie die wechselnden Partner ihrer Mutter beobachtet. „Wann war sie eigentlich das letzte Mal Single? Im Mutterleib!“, kommentiert sie mit einem Augenzwinkern. Trotz ihrer Bedenken wagte Daniela den Schritt und reiste mit Ehemann Lucas und Tochter Sophia nach Worms, um Stefan endlich zu treffen.

Iris gestand im Vorfeld: „Der Stefan ist sehr nervös. Und ich glaube, er hat ein bisschen Angst.“ Doch als der große Moment kam, war Daniela überraschend herzlich und nahm Stefan direkt in den Arm. Das Eis war schnell gebrochen, und es wurde gelacht und geplaudert. Überrascht gestand Daniela später: „Der erinnert mich so krass an Peter vom Aussehen her.“

Und auch Lucas fand: „Stefan ist wirklich eine coole Socke.“ Zurück auf Mallorca reflektierte Daniela über ihre Vergangenheit: Die ständigen Veränderungen in ihrem Leben, die neuen Männer, die Umzüge – all das ließ sie skeptisch werden.

Bei einer Expertin lernte Daniela, dass es nicht der neue Freund ihrer Mutter ist, der das Problem darstellt, sondern ihre eigenen Schwierigkeiten, damit umzugehen.