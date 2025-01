Danni Büchner verrät – auf DIESE Eigenschaften legt sie bei einem Mann wert

In Kürze startet die diesjährige Staffel des Dschungelcamps. Im Jahr 2020 zählte auch Daniela „Danni“ Büchner zu den Kandidaten – 2024 nahm sie zusätzlich am „Showdown der Dschungel-Legenden“ teil. Ursprünglich bekannt geworden, ist sie aber durch ihre Teilnahme an der deutschen Auswanderer-Show „Goodbye Deutschland“. Sie hat sich längst als Reality-TV-Dauerbrenner etabliert!

Danni Büchner ist alleinerziehende Mutter von fünf Kindern und hat in ihrem Leben bereits einige schwere Schicksalsschläge ertragen müssen. 2015 lernt sie den „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Jens Büchner kennen und zieht kurzerhand zu ihm nach Mallorca. Dort eröffnen die beiden 2018 ein Café, die Fanteteria, während die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ das Paar weiter begleitet.

„Goodbye Deutschland“-Star wartet auf ihren Traummann

Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ stirbt der Schlagersänger plötzlich im Alter von 49 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Jens, bekannt durch „Goodbye Deutschland“ sowie Auftritte in Shows wie „Promi Big Brother“ und „Das Sommerhaus der Stars“, hinterlässt Danni mit fünf Kindern. Seitdem kämpft die alleinerziehende Mutter ihren Weg durch die deutschen Fernsehformate, um, wie sie selbst sagt, „Kohle für sich und ihre Kinder“ zu verdienen.

+++ Danni Büchner mit klarer Ansage – „An all die Menschen, die uns beobachten und schlecht reden“ +++

Seit dem Tod ihres Mannes ist die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit bekennende Single-Lady! Das Herz des Dschungelcamp-Stars zu erobern, ist nämlich auch gar nicht so einfach. In einer Frage-Runde auf Instagram erklärt sie nun, was ihr potenzieller Partner mitbringen muss. „Verständnis für mich und mein Leben“, schrieb sie als Erstes. Damit spielt sie auf ihren Job und ihre Kinder an. Weitere wichtige Attribute sind für sie Humor und Geduld. Auch auf eine weitere Sache legt sie großen Wert – einen Job!

„Goodbye Deutschland“-Star hat hohe Ansprüche

Als alleinerziehende Mama hat Danni nicht besonders viel Zeit für sich – ihre Me-Time ist der Auswanderin aber dennoch heilig. „Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn jeder seinen eigenen Freiraum hat“, betonte sie. Deshalb legt sie bei ihrem zukünftiger Partner auf eines besonders viel Wert – einen eigenen Freundeskreis. Die räumliche Trennung soll aber keinesfalls von Dauer sein: „Im Optimalfall vermisst man seinen Partner nach zwei Stunden wieder“, schreibt Vox-Star Danni Büchner.

Solange Danni ihren „Mr. Right“ noch nicht gefunden hat, bleibt die 46-Jährige Single. „Und das ist auch gut so“, betonte sie in ihrer Instagram-Story. Gemeinsam mit ihren Kindern genießt die fünffache Mama ihr Leben auf der sonnigen Insel Mallorca. Ihre Auswanderung liegt mittlerweile schon über zehn Jahren zurück.

Spanien ist für die TV-Bekanntheit und ihre Familie zu Hause geworden. Auch wenn sie nicht davon abgeneigt ist, vielleicht noch einmal an einem anderen Ort zu leben, ist eine Rückkehr nach Deutschland für den einstigen „Goodbye Deutschland“-Star nach eigenen Aussagen ausgeschlossen.