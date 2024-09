Daniela Alfinito auf Mallorca: Von der Schnapsidee zur Schlagershow! „Was mach’ ich hier?“

Daniela Alfinito gehört in die Schlagerwelt wie die Badesachen zum Strandbesuch. Kein Wunder, die Tochter des „Amigos“-Sängers Bernd Ulrich hat die Musik schon in ihrer Kindheit lieben gelernt – verbindet sie mit ihrem Papa und ihrem Onkel Karl-Heinz Ulrich die Liebe zur Musik und sang bereits in jungen Jahren den Chor in den Songs der „Amigos“.

Nun stand die 53-Jährige das erste Mal auf der Bühne der MK Arena in Mallorca – und das, obwohl die Insel eigentlich gar nicht „ihre Welt ist“, wie Daniela Alfinito gegenüber unserer Redaktion erzählt. Wie es trotzdem dazu gekommen ist, dass sie am Freitag (13. September) in der Location in der Bierstraße auftritt, liest du hier.

Schlager-Star Daniela Alfinito feiert Mallorca-Debüt

Ihre Alben landen regelmäßig auf Platz 1 der deutschen Albumcharts, verdrängte mit „Du warst jede Träne wert“ im Jahr 2019 sogar Udo Lindenberg von der Spitze. Trotz alldem ist Daniela Alfinito nie abgehoben, sympathisch bodenständig geblieben und arbeitet weiterhin als Altenpflegerin. Ihre Fans liegen der 53-Jährigen nicht nur wegen ihrer Musik, sondern auch wegen ihrer herzlichen Art zu Füßen.

In Deutschland war sie in diesem Jahr zusammen mit ihrem Vater und ihrem Onkel, besser bekannt als „Amigos“, auf Tour. Nun geht sie den nächsten Schritt und will auch die Gäste der MK-Arena auf Mallorca überzeugen. Und das, obwohl sie von der Vorstellung am Anfang gar nicht überzeugt war. „Ich bin im Januar 2024 von Marco vom NDR eingeladen worden, um dort ein Interview zu führen. Er kam aufs schmale Brett: ‚Du musst mal nach Malle'“, erinnert sich Daniela.

Der Schlager_Star Daniela Alfinito feiert sein Mallorca-Debüt. Foto: Vanessa Schubert

Von der anfänglichen Schnapsidee war die 53-Jährige zunächst gar nicht begeistert. „Mallorca ist nicht meine Welt. Mallorca verbinde ich mit Saufen, Ballermann, Mickie Krause – da ist eine Daniela Alfinito fehl am Platz“, erzählt sie. Später sei sie nach Hause gegangen, immer noch mit der Idee im Kopf und habe sich online die Location der MK Arena angeschaut, die sie dann schlussendlich auch überzeugen konnte. „Jetzt schau’ ich mir das mal an – und lass mich überraschen“, erzählt sie ein paar Stunden vor ihrem Auftritt.

„Was mach’ ich hier überhaupt?“

Auch wenn Daniela Alfinito schon einmal auf Mallorca war, so war das an diesem Abend ihre erste „richtige“ Ballermann-Erfahrung. „Mein erster Satz, als ich Marko und Jürgen Peters getroffen habe, war ‚Was mach’ ich hier überhaupt?'“, erzählt die 53-Jährige und muss dabei lachen. „Meine Lieder haben Sinn und Verstand, meine Fans identifizieren sich damit“, spielt sie auf die typisch plumpen und zweideutigen Ballermann-Hits an. Trotzdem freue sie sich auf den Auftritt, getreu dem Motto „Was wird, das wird.“

Doch nicht nur während ihres Auftritts in der MK Arena Mallorca sorgte Daniela Alfinito für ordentlich Stimmung. Bereits im Vorfeld ließ sie Fan-Herzen höherschlagen. Zwei junge Männer konnten ihr Glück kaum glauben, als die 53-Jährige nach dem Interview die Location verließ. „Wir sind extra für dich nach Mallorca geflogen“, erzählen sie aufgeregt, was den Schlager-Star sichtlich rührte.

Auch wenn sie vermutlich nie im Leben selbst auf die Mallorca-Idee gekommen ist, so ist sie sich trotzdem sicher: „Sollte das durchschlagen, sehen wir uns nächstes Jahr wieder!“ Ihre Fans wären sicherlich begeistert.