Daniel Hartwich: Nach „Lego Masters“ erreicht ihn die Nachricht

Auf die Steine, fertig, los! Am Dienstagabend (25. Februar) zeigt Vox eine neue Folge von „Lego Masters“ im Programm. In der Show empfängt Moderator Daniel Hartwich acht talentierte Teams, die mit kuriosen und atemberaubenden Kreationen gegeneinander antreten müssen.

Die Ergebnisse werden von den Experten Rene Hoffmeister und Elisabeth Kahl-Backes begutachtet und bewertet. Anschließend entscheiden sie über das Weiterkommen oder Ausscheiden der Kandidaten. Doch wie kommt die Sendung mit Daniel Hartwich bei den Zuschauern an?

Daniel Hartwich erreicht die Nachricht

Bislang konnten die Zuschauer die Spielshow „Lego Masters“ stets bei RTL sehen. Ab dem 11. Februar wechselte die Show mit Moderator Daniel Hartwich allerdings offiziell zu Vox. Hat man sich damit einen Gefallen getan? Ein Blick in die Quote klärt auf.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, waren an diesem Dienstagabend (25. Februar) rund 700.000 Zuschauer zur besten Sendezeit am Start. Der Marktanteil bei der jüngeren Zielgruppe ging in dieser Woche weiter zurück – mit acht Prozent kann man bei Vox allerdings immer noch zufrieden sein.

„Lego Masters“ hinter Konkurrenz

Trotzdem kann sich Vox nicht gegen die Konkurrenz behaupten. ProSieben konnte im Vergleich rund 1,03 Millionen Zuschauer mit einer neuen Ausgabe von „TV Total“ überzeugen. Und auch RTL schnitt mit dem Film „Dünentod – Ein Nordseekrimi“ besser ab – dort waren insgesamt 2,49 Millionen Menschen zur besten Sendezeit am Start.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt die neue Staffel von „Lego Masters“ seit dem 11. Februar 2025 um 20.15 Uhr im TV-Programm. Außerdem gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.