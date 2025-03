Daniel Hartwich: Nach „Let’s Dance“ macht die Nachricht die Runde

Am Freitag (7. März) zeigte RTL die dritte Folge der 18. Staffel von „Let’s Dance“. Seit nun drei Wochen sind Millionen von Fernsehzuschauern im Tanzfieber und zittern mit ihren Lieblingskandidaten mit. Denn auch in diesem Jahr kämpfen Promis wie Simone Thomalla, Ben Zucker und Jeanette Biedermann um den begehrten Siegerpokal. Moderiert wird das Showspektakel in diesem Jahr von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

In dieser Folge sorgte ganz besonders ein überraschender Kuss von Daniel Hartwich und Verona Pooth für Aufregung. Am Morgen nach der Ausstrahlung bleibt nun keine Frage mehr offen.

Daniel Hartwich spielte gute Quoten ein

DIESER Moment stellte alle weiteren Highlights der dritten „Let’s Dance“-Folge in den Schatten. Verona Pooth saß am Abend im Publikum, um ihren Sohn Diego bei seinem großen Auftritt auf dem Tanzparkett zu unterstützen. Als Moderator Daniel Hartwich den Fernsehstar interviewt, redet dieser ohne Punkt und Komma und pflichtet plötzlich bei: „Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich so aufgeregt bin. Ich muss dich jetzt küssen!“

Gesagt, getan. Verona gibt dem Moderator einen Kuss auf die Wange. Hartwich merkt jedoch an: „Früher bin ich noch auf den Mund geküsst worden.“ Das lässt sich Verona nicht zweimal sagen und gibt dem 46-Jährigen kurzerhand einen Schmatzer auf den Mund. Das Publikum jubelt und auch Daniel ist völlig perplex. Der Moderator scherzt: „Endlich, Verona! Was wird wohl unser gemeinsames Kind hier mal tanzen?“

Dieser unerwartete Kuss von Daniel Hartwich und Verona Pooth scheint auch die Zuschauer vor den Fernsehern begeistert zu haben. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, können sich die Einschaltquoten nämlich durchaus sehen lassen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kann „Let’s Dance“ einen Marktanteil von 19.5 Prozent verzeichnen, 762.000 Menschen schalteten ein.

Beim Gesamtpublikum hat die RTL-Show 3.3 Millionen Menschen erreicht, was einem Marktanteil von 17.1 Prozent entspricht. Spitzenreiter ist hier zur Primetime der ZDF-Krimi „Der Staatsanwalt“ mit einem Marktanteil von stolzen 22.1 Prozent.

Welcher Promi den Siegerpokal am Ende mit nach Hause nehmen darf, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Den Kuss mit Verona Pooth wird Daniel Hartwich sicherlich niemals vergessen.