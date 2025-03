Damian Hardung: Nach „Maxton Hall“-Neuigkeit meldet er sich zu Wort

Seit Frühjahr 2024 stellen sich viele Nutzer des Streamingdienstes „Prime Video“ eine Frage: Wann kommt endlich die zweite Staffel der Buch-Adaption „Maxton Hall“?

Mit den ersten sechs Folgen feierte „Prime Video“ weltweit Erfolge, belegte in über 120 Regionen Platz 1 der Charts und machte die deutschen Schauspieler Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten international bekannt. Jetzt lässt „Prime Video“ endlich die Bombe platzen und kündigt die Fortsetzung an – Hauptdarsteller Hardung reagiert sofort.

Damian Hardung kommentiert „Maxton Hall“-Rückkehr

Die ersten sechs Folgen von „Maxton Hall“ waren vielen „Prime“-Nutzern lange nicht genug. Sie wollen endlich wissen, wie es mit der Lovestory zwischen den Elite-Schülern Ruby (gespielt von Harriet Herbig-Matten) und James (gespielt von Damian Hardung) weiter geht. In den letzten Monaten gab es immer wieder Eindrücke vom Set der Serie, die Produktion der zweiten Staffel war also bereits in Gange. Jetzt gibt „Prime Video“ auf Instagram ein Update.

„In jeder Welt gibt es Regeln. Kann Liebe sie überwinden? Prime Video kehrt zurück nach Maxton Hall, Ende 2025“, heißt es in dem Instagram-Beitrag am Montag (3. März), der auch ein Foto von Ruby und James beinhaltet. Einer der ersten Kommentatoren ist Damian Hardung selbst – er stellt eine Frage, die wohl viele Fans haben.

Damian Hardung stellt wichtige Frage

„Aber was bedeutet genau Ende?“, schreibt der 26-Jährige unter den Beitrag und spricht damit vielen „Maxton Hall“-Anhängern aus der Seele. Tatsächlich stellen viele Instagram-Nutzer die gleiche Rückfrage, können auch nicht verstehen, warum die Ausstrahlung noch bis Ende dieses Jahres dauert.

Einige vermuten, dass Damian Hardung die Antwort wohl selbst beantworten könnte. Doch der Schauspieler hält sich ebenso wie „Prime Video“ dazu bedeckt. Wer den Start der zweiten Staffel gar nicht abwarten kann, kann sich vielleicht mit den Büchern von Mona Kasten helfen, um mehr über Rubys und James‘ Geschichte zu erfahren. Kastens Reihe „Save Me“, „Save You“ und „Save Us“ stellt die Vorlage für „Maxton Hall“ dar.