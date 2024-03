Dakota Johnson zeigt sich so bereit wie noch nie zuvor – „So offen dafür“

Mit ihrer Rolle der Anna in der Trilogie „Fifty Shades of Grey“ feierte sie ihren großen Durchbruch, im Jahr 2006 wurde sie sogar zur „Miss Golden Globe“ gekürt. Schauspielerin Dakota Johnson ist eine wahre Größe Hollywoods.

Und auch privat läuft es für den Superstar wie am Schnürchen. Bereits seit dem Jahr 2017 ist Dakota Johnson mit Chris Martin, dem Frontband der weltbekannten Band Coldplay, liiert. Doch nun macht sich die Schauspielern insbesondere Gedanken um ein bestimmtes Thema ist bereit dazu, den nächsten Schritt zu gehen.

Dakota Johnson hat eine Entscheidung getroffen

Auch ein Hollywoodstar wie Dakota Johnson konnte sich bisher noch nicht alle Wünsche erfüllen. Der Wunsch nach einem eigenen Kind scheint in der Schauspielerin bereits seit einer längeren Zeit zu schlummern. In einem Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift Bustle berichtet Johnson nun, dass sie sich bereit dafür fühlt Mutter zu werden. Der „Fifty Shades of Grey“-Star erzählt: „Ich bin so offen dafür. Wenn es für mich bestimmt ist, dann bin ich absolut einverstanden. Wir sind nicht mehr lange hier, wenn ich also eine Mutter sein soll, dann nur zu.“ Die Erfahrung der Mutterschaft beschreibt der Filmstar als „verrückte, magische und wild“.

Dakota Johnson träumt bereits seit längerem von einem klassischen Familienleben mit ihrem Ehemann Chris Martin. Die Schauspielerin fantasiert darüber, wie sie ihre eigenen Kinder eines Tages von der Schule abholen wird und ihnen dann Abendessen zubereitet. Chris Martin selbst bringt zwei Kinder aus seiner Ehe mit Schauspielerin Gwyneth Paltrow mit in die Beziehung. Johnson liebt ihre Stiefkinder „aus vollem Herzen“ und geht in der Rolle der Stiefmutter regelrecht auf. Zum vollständigen Familienglück fehlt nur noch der eigene Nachwuchs des Hollywoodpaares.

Ob sich Dakota Johnson und Chris Martin in den kommenden Jahren über Familienzuwachs freuen dürfen, bleibt abzuwarten. Die Schauspielerin scheint diesen Moment kaum noch abwarten zu können.