Cosimo Citiolo über seine Hochzeit: „Ein paar Momente sind echt verschwommen“

Er ist der Checker vom Neckar und wohl einer der unterhaltsamsten Reality-Stars unserer Zeit: Cosimo Citiolo. Der gebürtige Stuttgarter ist nicht nur gerade in der Sat.1-Show „Promis unter Palmen“ zu sehen… Nein, Cosimo hat auch geheiratet. Natürlich nicht ohne Kameras.

Dabei herausgekommen ist eine unterhaltsame Reise ins Schwabenland und nach Italien. Inklusive Zahnarztbesuch, Hochzeitsplanerin und dem obligatorischen Nacktsprung in den Pool.

Wir haben mit Cosimo Citiolo über seine Hochzeit, die Liebe zu seiner Frau Nathalie Gaus und weitere TV-Projekte gesprochen.

Lieber Cosimo, Hand aufs Herz, wie viele Erinnerungen hast du noch an deine Hochzeit?

Also an den Tag und die Hochzeit kann ich mich sehr gut erinnern. Das werde ich nie vergessen, das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich war so aufgeregt. Nathalie sah wirklich wunderschön aus – wie eine Prinzessin! Als sie auf mich zukam, hatte ich richtig Gänsehaut. Aber die Party war echt wild. Ich bin sogar nackt in den Pool gesprungen (lacht). Aber wenn ich ehrlich bin: Ein paar Momente sind echt verschwommen – zu viel Alkohol! Schaut euch ‚My Big Fat Italian Wedding‘ am 19. Februar und am 26.2. um 20.15 Uhr bei RTL ZWEI an, dann wisst ihr alles.

Wie viel Geld hat deine ganze Hochzeit nun insgesamt gekostet?

Ich kann verraten, dass die Hochzeit deutlich teurer war als gedacht. Dazu kam auch noch die Zahn-OP von meinem Papa, die ich bezahlt habe. Das Geld geht so schnell weg, so schnell kann man gar nicht gucken. Wir haben zwar versucht, an einigen Stellen zu sparen, doch uns war wichtig, dass nicht nur wir, sondern auch unsere Familien und Freunde einen unvergesslichen Abend erleben. Deshalb gab es keine Kompromisse: Gutes Essen, eine Wahnsinns-Location in Italien und natürlich eine fette Party!

Wir haben sogar die Reisekosten für einige unserer Liebsten übernommen, weil sie sonst nicht hätten kommen können. Am Ende zählt aber nicht der Preis, sondern die Erinnerungen, die wir für immer haben.

Welche Eigenschaften liebst du an Nathalie über alles, und welche treiben dich zur Weißglut?

Ich liebe alles an ihr. Sie ist meine absolute Traumfrau, das war schon von Tag eins an klar. Sie ist liebevoll und wir haben den gleichen Humor. Sie ist wie ein Ferrari oder teure Klamotten – ich will sie am liebsten jedem präsentieren! (lacht) Ich liebe alles an ihr, auch wenn sie so viele Kleider zur Hochzeit mit schleppt, vier Kleider, das muss man sich mal vorstellen! Alleine das Hochzeitskleid hat so viel gewogen wie ein großer Stein, das war so schwer (lacht).

Eure Hochzeit wird bei „My Big Fat Italian Wedding“ nun bei RTL ZWEI im TV begleitet, könntest du dir auch vorstellen, weitere Meilensteine eurer Beziehung von Kameras begleiten zu lassen?

Auf jeden Fall, wir haben nichts zu verstecken. Wir haben immer viel Spaß, auch im Alltag. Ich glaube, wenn uns 24/7 eine Kamera begleiten würde, hätten wir eine Million Zuschauer (lacht). Ich denke, wenn man zeigt, wie man glücklich und respektvoll miteinander umgeht, können andere Menschen auch etwas daraus mitnehmen.