Er will keinen Ärger mit Taylor Swift: Coldplay-Star bittet Fans, Video nicht zu veröffentlichen

Sie gehören zu den größten Musikstars unserer Zeit: Die Band Coldplay und Taylor Swift. Zuletzt waren sowohl die Band aus England, als auch die US-Amerikanerin auf Europatour, machten Halt in Deutschland, und auch in Österreich (wobei die Wien-Konzerte von Taylor Swift wegen konkreter Terror-Pläne abgesagt wurden – hier das Statement des einstigen Country-Stars).

Die Anschlagspläne, sie waren auch zu Coldplay-Frontmann Chris Martin vorgedrungen, und so nahm sich der 47-Jährige ein Herz und sang beim Coldplay-Konzert in Wien am vergangenen Mittwoch (21. August 2024) auch einen Song für alle Swifties, die ihren Superstar nicht sehen konnten. Nicht jedoch ohne vorher eine Bitte formuliert zu haben.

Coldplay covern Taylor Swifts „Lovestory“

„Wenn das nicht gut wird, bitte veröffentlicht es nicht auf YouTube, wir wollen keinen Ärger mit Taylor, okay“, scherzte der Coldplay-Frontmann, um dann Taylor Swifts Song „Love Story“ zu covern.

++ Coldplay: Chris Martin unterbricht Düsseldorf-Konzert – dann passiert etwas Wunderbares ++

Ein Moment, bei dem das ganze Ernst-Happel-Stadion ausrastete und kollektiv mitsang. Ein Moment, den die Coldplay-Fans sicherlich in allzu naher Zukunft nicht vergessen werden. Und wenn Chris wirklich die Sorge gehabt haben sollte, dass seine Version des Superhits nicht gut werden würde … die Veröffentlichung des Videos im Netz (beispielsweise bei „X“) sollte zeigen, dass sie unberechtigt war.

„Er ist einfach der Beste“, heißt es beispielsweise bei „X“. „Das ist einfach so schön“, oder auch: „Könnte dieser Mann noch perfekter sein?“ Man darf also gespannt sein, ob sich das Taylor-Swift-Cover nun auch in die Setlists der weiteren Coldplay-Konzerte in Wien schleichen wird. Schließlich spielen Chris Martin und Co. noch am 22., 24. und 25. August in der österreichischen Landeshauptstadt. Die Fans jedenfalls würden es sicher feiern. Da gibt es wohl keine zwei Meinungen.