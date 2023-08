Coldplay: Fans fassungslos – „Das kann doch nicht sein“

Mit Hits wie „Viva La Vida“ und „A Sky Full Of Stars” begeistern sie Tausende von Anhängern bei ihren Konzerten – und 2024 kommen sie auch nach Deutschland: Die Rede ist von der Band Coldplay. Doch schon jetzt sorgen Chris Martin und Co. für ordentlich Fan-Wut.

Was gibt es eigentlich Schlimmeres für einen glühenden Fan, als wenn er keine Tickets für seine Lieblingsband bekommt? Eigentlich nichts. Doch deutsche Anhänger der britischen Pop-Rock-Band Coldplay müssen jetzt ganz stark sein.

Coldplay kommt im Juli und August 2024 nach Deutschland

Schon bald gehen Coldplay auf eine mehrmonatige große Welttournee. Dabei machen sie auch Halt in Deutschland. Insgesamt sind zwei Konzerte in München (August 2024) und drei Konzerte in Düsseldorf (Juli 2024) geplant. Doch zahlreiche Fans sind schon ein Jahr, bevor die Konzerte überhaupt stattfinden, ziemlich verärgert. Der Grund: Die Karten waren offenbar ratzfatz ausverkauft!

Das gab der Veranstalter „Live Nation GSA“ auf seiner Instagram-Seite bekannt. „Wow, das ging schnell! Alle Coldplay-Shows sind jetzt ausverkauft“, heißt es dort. Und die Fans laufen deswegen jetzt ordentlich Sturm.

Zahlreiche Coldplay-Fans gehen leer aus

„Ganz im Ernst, das kann doch nicht sein, dass ich die ganze Woche versucht habe Tickets zu bekommen und an keine bezahlbaren dran gekommen bin. Vor allem der Verkauf über Ticketmaster war absoluter Mist“, „Glückwunsch an die, die es geschafft haben, aber das macht echt keinen Spaß mehr, das ist fast wie beim Lottospielen!“ und „Ich, die wie eine Kriegerin vier Tage gekämpft hat, erfolglos heute, weil der Warenkorb nicht funktioniert hat. Danke für nichts“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Bleibt nur zu hoffen, dass es Coldplay bald noch für weitere Konzerte nach Deutschland verschlägt…