Christin Stark: „Schlager des Monats“-Überraschung – „Das wäre ein Ding“

Eine echte Power-Frau erobert die Schlagerwelt: Christin Stark hat es geschafft! Zum ersten Mal thront ihr Song „Sag wann“ auf dem begehrten Spitzenplatz der Airplay-Monatscharts des Bundesverbandes Musikindustrie. Ein wahrhaftiger Durchbruch, wie Schlager.de berichtet.

Ihr Ehemann, Schlagerstar Matthias Reim, der mit seinem Klassiker „Verdammt, ich lieb dich“ satte 39 Wochen auf der Nummer-1-Hit landete, kann stolz auf seine Frau blicken. Auch ihre Tochter Marie Reim hat mir „Jemand träumt von dir“ Platz sechs erobert. Matthias selbst pirscht sich mit „Echte Helden“ sogar auf Platz 17 vor. Eine Familie, die den Schlagerolymp erklommen hat und die Musikszene nachhaltig prägt!

Christin Stark verrät Familien-Geheimnis

Was macht diese Familie so außergewöhnlich erfolgreich? Christin Stark bringt es gegenüber Schlager.de auf den Punkt: „Wir lieben uns.“ Eine Liebesgeschichte, die sich nicht nur in ihrem privaten Glück, sondern auch in der künstlerischen Zusammenarbeit manifestiert.

Ein spannender Funfact am Rande: Die „Schlager des Monats“ werden von der renommierten MusicTrace GmbH für den Mitteldeutschen Rundfunk ermittelt. Die Airplay-Monatscharts des Bundesverbandes Musikindustrie in der Kategorie „Deutschland Konservativ Pop“ bilden die Grundlage. Und wer präsentiert die Show „Schlager des Monats“? Niemand Geringeres als Christin Stark höchstpersönlich! Doch nun steht sie auch als Sängerin auf Platz 1 und ist damit die perfekte Kandidatin für ihre eigene Show.

Auf Schlager.de gibt die strahlende Schlagerkönigin exklusive Einblicke in ihr Leben mit dem Erfolg. Wie feiert sie diesen Meilenstein gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthias Reim und ihrer Tochter Marie? Was bedeutet ihr der Nummer-1-Platz in den Airplay-Monatscharts? Antworten gibt es in dem exklusiven Interview auf Schlager.de!