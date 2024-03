Ex-„Let’s Dance“-Profi macht seinem Ärger Luft – „Gehen mir tierisch auf den Sack“

Christian Polanc schwebte in den vergangenen Jahren gekonnt über das Parkett des RTL-Formats „Let’s Dance“, kündigte jedoch in diesem Jahr seinen plötzlichen Ausstieg an.

In seinem Podcast „Let’s Talk about Dance“ verfolgt er dennoch fleißig die aktuelle Staffel der Sendung und gibt Eindrücke und Meinungen zu den Tänzen und Kandidaten ab. Dabei enthüllt er nun auch, was ihn an der Show besonders auf die Palme brachte.

Ex-Profitänzer äußert seinen Unmut

In der neuesten Podcast-Episode wird unter anderem über die jüngste Folge von „Let’s Dance“ und den ersten Abschied aus der Show gesprochen. Denn am vergangenen Freitag mussten Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin als erste das Tanzparkett verlassen.

Polanc spricht zudem über ein Thema, das einst von seiner ehemaligen „Let’s Dance“-Tanzpartnerin Kathrin Menzinger aufgebracht wurde und ihn regelrecht während seiner Teilnahme in den Wahnsinn getrieben hat. Jetzt macht er seinem Ärger über die Teamnamen Luft!

Ex-Profitänzer verrät Ursprünge eines „Let’s Dance“ Brauchs

Wie es in der Welt von „Let’s Dance“ mittlerweile Brauch ist, haben alle Beteiligten bereits fleißig über originelle Teamnamen nachgedacht. Dabei entsteht in der Regel eine Kombination aus den Namen der Tanzpartner. Doch woher kommt diese Tradition eigentlich? Auch dies plaudert der Profitänzer im Podcast aus: „Kathrin hat irgendwann mal angefangen mit diesen Teamnamen.“

Doch der „Let’s Dance“-Tänzer war damit so gar nicht konform: „Und seitdem musst du dir immer irgendeinen Teamnamen aus den Backen quetschen“, ärgert sich Polanc. Für ihn ist das gar nicht so einfach und daran ist vor allem sein Name schuld: „Weil Polanc oder Christian, dieses ‚Chr‘, oder ‚Po‘, das funktioniert fast nie, sodass man sich irgendwie ganz komische Namen überlegen musste.“

Christian Polanc: „Gehen mir tierisch auf den Sack!“

Dabei gerät der Ex-„Let’s Dance“-Tänzer ganz schön in Wallung über die Teamnamen: „Die gehen mir tierisch auf den Sack!“, so Polanc. Wenn es nach ihm gehen würde, wäre diese Tradition sicherlich schon längst abgeschafft worden.

Bei dieser schwierigen Aufgabe kamen ihm sonst vor allem Fans auf Social Media zur Hilfe. So haben sich im letzten Jahr Teilnehmerin Sharon Battiste und der Profitänzer „Shapo“ getauft – in Anlehnung an das französische „Chapeau!“. Der gewählte Name war doch gar nicht so übel!

Während sich der 45-Jährige nun erstmal eine „Let’s Dance“-Auszeit gönnt, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren, kann er bereits über kreative Teamnamen für einen möglichen Wiedereinstieg in die Show nachdenken.