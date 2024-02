„Let’s Dance“: Heimlicher Ausstieg hinter den Kulissen? RTL spricht Klartext

Die neue Staffel von „Let’s Dance“ steht in den Startlöchern: Am 23. Februar geht es bei RTL wieder auf dem Tanzparkett rund. Vor einigen Wochen wurde öffentlich, auf welche prominenten Kandidaten sich die Zuschauer freuen dürfen. Unter anderem sind Choreograf Detlef Soost, Supermodel Eva Padberg, Lulu Lewe, die Schwester von Sarah Connor oder Stefano Zarrella mit von der Partie. Doch eine Frage bleibt bislang offen – welche Profitänzer werden dieses Jahr mit dabei sein? Nachdem RTL auch die Liste der Profis herausgegeben hat, machte sich bei manchen Fans allerdings keine Freude breit, sondern Angst.

„Let’s Dance“: DIESER Profi fehlt 2024

Dieses Jahr sind einige bekannte, aber auch ein paar neue Gesichter mit dabei. Die Liste ist lang: Vadim Garbuzov, Valentin Lusin, Zolt Sandor Cseke, Alexandru Ionel, Anastasia Stan, Ekat Leonova, Kathrin Menzinger, Malika Dzumaev, Mariia Maksina, Marta Arndt, Massimo Sinato, Mikael Tatarkin, Patricija Ionel und Paul Lorenz.

Doch eins fällt den Fans direkt auf: Publikumsliebling Christian Polanc fehlt! Seit 2007 war der 45-Jährige fester Bestandteil des Profi-Kaders. In diesem Jahr müssen die Zuschauer jedoch auf ihn verzichten. Einige interpretieren sogar mehr hinein und munkeln darüber, dass Christian Polanc aussetzt, um im nächsten Jahr den Platz von Joachim Llambi einzunehmen. Auf Anfrage der Redaktion stellt RTL jedoch klar, dass an den Gerüchten nichts dran ist.

„Let’s Dance“: RTL klärt auf

Gegenüber dieser Redaktion heißt es vonseiten des Senders: „Unsere ‚Let’s Dance‘-Familie ist mittlerweile so groß, sodass wir nicht jedes Jahr alle Profis mitnehmen können. Die Nicht-Teilnahme in diesem Jahr bedeutet natürlich nicht das endgültige Aus. Welche Profis tanzen, hängt in jeder Staffel z.B. auch davon ab, welche Promis dabei sind. Es muss insgesamt passen.“

Auch Polanc selbst äußert sich auf Instagram zu seinem Aus und erklärt, dass er mittlerweile zu viele andere wichtige Aufgaben habe und die Teilnahme bei „Let’s Dance“ zu zeitintensiv sei. Er wünscht seinen Kollegen allerdings alles Gute für die Staffel.

Mehr Nachrichten heute:

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.