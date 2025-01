Charlotte Würdig enthüllt pikante Wohnsituation – „Wir genießen uns“

Die frühere RTL-Wettermoderatorin und Ex-Ehefrau von Sido, Charlotte Würdig (46), hat auf überraschende Art und Weise ihre Wohnsituation verändert.

So nahm sie keine Geringere als Sidos frisch getrennte Partnerin Georgina Stumpf bei sich auf. Doch welche Gründe haben sie zu diesem Schritt bewogen? Dies erklärte Charlotte Würdig in einem Interview mit der BILD.

Charlotte Würdig als wichtige Stütze in der Not

Anfang Dezember gaben Sido und Georgina Stumpf bekannt, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden seien. Jedoch erfolgte wenige Wochen während der Feiertage der Paukenschlag. So verkündete der Rapper bei einem Weihnachtskonzert in der Columbia Halle in Berlin, dass er fortan wieder als Single durchs Leben gehen würde.

Seine frisch getrennte Partnerin stand danach samt Baby ohne Wohnmöglichkeit dar. Als schnelle Lösung bat dann Charlotte an, Georgina erst einmal bei sich aufzunehmen. Sie stimmte rasch zu und nun wohnen die beiden erst einmal gemeinsam in der Wohnung der Moderatorin. Was andere Menschen darüber denken, sei Charlotte gleichgültig.

Grund für die Patchwork-WG sei auch der gute Draht, den die beiden Damen zueinander haben. In der Vergangenheit zeigte sich oft, dass der Umgang innerhalb der Patchworkfamilie sehr harmonisch ist.

Charlotte Würdig & Georgina Stumpf: Einzigartiges Wohnmodell

So sagt Charlotte: „Georgina und ich haben uns kennengelernt, als sie mit Paul zusammenkam. Wir verbrachten Zeit zusammen, waren auch gemeinsam im Urlaub mit Kind und Kegel […].“ Es handele sich erst einmal um eine vorübergehende Lösung – mit dem Ziel, das Georgina in absehbarer Zeit eine eigene Bleibe finde.

Charlotte beschreibt die momentane Wohnsituation folgendermaßen: „Das geht schon klar. Sie soll sich erst einmal mit allem organisieren. Irgendwann will sie bestimmt auch wieder eine eigene Wohnung haben. Jetzt sind wir erst einmal zusammen und genießen uns. Es ist megaschön.“ Alles in allem leben in ihrem Haushalt nun die beiden Damen, drei Kinder, vier Hunde und eine Katze. Für Charlotte habe es ein wenig einen Charme von Pippi Langstrumpf.