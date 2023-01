Cathy Hummels: Auftritt in ARD-Show geht nach hinten los – sie bringt nicht nur Elton zur Verzweiflung

Am Freitagabend (13. Januar) will Cathy Hummels beweisen, dass sie es ganz genau weiß. In der ARD-Show „Wer weiß denn sowas?“ spielt sie nämlich an der Seite von Elton um eine Gewinnsumme für das Publikum. Dabei treten sie gegen Rateteam-Kapitän Bernhard Hoëcker und Influencerin Diana zur Löwen an.

In verschiedenen Spielrunden wollen die beiden Frauen in der ARD-Sendung zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Die außergewöhnlichen Fragen bereiten Cathy Hummels und Diana zur Löwen zwischenzeitlich Kopfzerbrechen. Vor allem die Ex-Frau von Mats Hummels bringt ihren Teampartner zur Verzweiflung.

Cathy Hummels mit kurioser Antwort

Die Fragen in der ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas“ sind in der Regel sehr außergewöhnlich. Oft müssen die Kandidaten auf Ausschlussverfahren oder stumpfes Raten zurückgreifen. So auch Cathy Hummels und Elton, als sie in der Kategorie „Sport“ zunächst ein großes Fragezeichen im Gesicht haben. Doch dann beginnt Cathy Hummels mit wilden Theorien, die Elton sprachlos machen.

Die Frage lautet wie folgt: „Medaillengewinner der European Championships 2022, den Europameisterschaften in verschiedenen Sportarten, a) mussten ein Selfie mit einer Pappfigur von Markus Söder machen b) dürfen ein Jahr kostenlos mit Bus und Bahn durch die EU fahren c) erhielten bei der Siegerehrung einen Setzling im Blumentopf.“ Da die Meisterschaften in München stattfanden, ist sich Cathy Hummels ziemlich sicher, dass sie die Antwort kennt.

„Ich wohne ja in München und ich meine mich erinnern zu können, dass ich eine Pappfigur von Markus Söder gesehen habe. Der ist doch auch so einer, der sowas machen würde“, lacht die Moderatorin. Elton glaubt nicht, was er da hört und schaut seine Mitspielerin entgeistert an. Als Cathy die weiterspinnt, vergräbt er sein Gesicht in den Händen. Daraufhin befürchtet sie: „Oh Gott, ich bringe ihn zur Verzweiflung. Ich glaube, hiernach will er nie wieder mit mir spielen.“

Cathy Hummels: Zuschauer sauer – „Jetzt bin ich endgültig raus“

Auch die Zuschauer sind am Rande der Verzweiflung. Viele von ihnen gehen sogar so weit, dass sie die Sendung abschalten, wie in den Kommentaren auf Facebook und Instagram deutlich wird:

„Oh mein Gott, jetzt bin ich endgültig raus. Man schaut ja nicht nur wegen der Fragen, sondern auch um interessante und unterhaltsame Künstler und Persönlichkeiten zu sehen!“

“ Nein, danke. Aus Protest schau ich mir meine Lieblingssendung heute nicht an.“

„Nein, das wird die erste Folge dieser Staffel bei der ich nicht dabei bin.“

Elton hörte übrigens nicht auf seine Team-Kollegin, nahm stattdessen Antwort b) – doch der Gratis-Setzling war richtig.

