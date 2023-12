Cathy Hummels veröffentlicht Foto aus dem Krankenhaus – „Makaber“

Viel nackte Haus, Fotos von Sohn Ludwig – all das kennen wir von Cathy Hummels schon. Die TV-Moderatorin lässt sich von Kritik und Gegenwind nicht einschüchtern, löst auf Instagram mit ihren Beiträgen immer wieder kleinere Shitstorms aus.

Seit ein paar Tagen steht dabei Cathys kranke Oma Annemarie im Fokus. Die Frau liegt offenbar im Krankenhaus, Cathy Hummels scheint sie täglich dort zu besuchen. Auch das dokumentiert sie auf Instagram, inklusive Aufnahmen ihrer Großmutter in der privaten Situation. Nachdem die Ex von Fußballer Mats Hummels bereits in den letzten Tagen ein Foto von Annemarie im Krankenbett wieder löschte, legte sie am Samstag (23.12.) nach.

Cathy Hummels zeigt sich mit kranker Oma

In den letzten Tagen gab es auf dem Instagram-Account von Cathy Hummels kaum ein anderes Thema als der Zustand von Oma Annemarie. Während es lobenswert und verständlich ist, dass die 35-Jährige ihre Großmutter immer wieder im Krankenhaus besucht und sich gleichzeitig um sie sorgt, gehen private Aufnahmen der Kranken vielen Fans aber zu weit.

Kurzzeitig bangte Cathy Hummels sogar um das Leben von Annemarie, ein Foto in ihrer Story vor ein paar Tagen zeigt, wie sie die Hand der Frau hält. „Ich weiß nicht, ob meine Oma es nochmal schafft, aber ich werde ihr die Angst vor dem Tod nehmen. Die Panik, obwohl ich selbst Große habe. Sie beruhigen. Es ist mir gelungen“, schrieb sie dazu. Darauf folgte ein Foto, auf dem man sogar das Gesicht der sichtlich angeschlagenen Seniorin sah – für viele Menschen in No-Go. „Es ist wirklich unglaublich. Einem sterbenden Menschen, der da verkabelt liegt, auch noch das Handy ins Gesicht halten. Du hast nichts verstanden“, so einer von vielen Vorwürfen.

Cathy Hummels löschte das Foto – aber jetzt zeigt sie Annemarie erneut in ihrem Krankenbett.

Cathy Hummels: „Es gibt Dinge, die macht man aus Anstand nicht“

„Meine Oma Annemarie bedankt sich von Herzen für alle lieben Nachrichten. Sie so strahlen zu sehen, ist das schönste Weihnachtsgeschenk. Sie ist wohlauf“, kommentiert die Moderatorin das Instagram-Foto, auf dem sie mit ihrer Oma in die Kamera lächelt.

So groß die Freude und Erleichterung um den Zustand der Seniorin auch ist – viele Menschen verstehen einfach nicht, warum Cathy Hummels das Ganze nicht privat hält.

Mehr Themen:

„Leider total geschmacklos. Als wenn es Deine Oma in so einer Situation interessiert, was fremde Menschen im Internet schreiben. Und sorry…. Befürworten Deine Eltern dieses ‚zur Schau stellen‘? Für Views und Likes… Ach lassen wir das. Gibt halt einfach Dinge, die macht man aus Anstand nicht“, schreibt eine Frau. „Ich finde die Selbstdarstellung makaber. Die Oma hat anders Würdigung verdient und muss nicht mit ihrem ‚Krankheitsbild‘ im Internet zur Schau gestellt werden. Oh man, was muss man geil auf Fame sein“, so ein weiterer Kommentar. „Schon wieder stellst du deine Oma ins Netz? Es langt doch mal. Verbringe lieber noch die Zeit mit ihr anstatt sie so vorzuführen“, schlägt eine Kommentatorin vor.

Bleibt abzuwarten, ob Cathy Hummels dieses private Bild nicht vielleicht auch noch im Nachhinein löscht.