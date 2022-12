Cathy Hummels überrascht nach Scheidung: Plötzlich ist Mats wieder Thema

Es war ein turbulentes Jahr für Cathy Hummels, das jetzt mit einer großen Veränderung zu Ende geht. Am 19. Dezember machte die Moderatorin die Scheidung von Fußballspieler Mats Hummels öffentlich. Direkt im Anschluss verabschiedete sie sich auch von Deutschland – den Rest des Jahres will sie gemeinsam mit Sohn Ludwig in Dubai verbringen.

Angereist ist Cathy Hummels zunächst allerdings allein, um sich eine kleine Auszeit zu nehmen und große Pläne zu schmieden. Auf Instagram meldet sich die Influencerin am Donnerstagabend (22. Dezember) dann mit einer Ankündigung bei ihren Fans, bei der es plötzlich auch wieder um Mats Hummels geht.

Cathy Hummels verrät neues Projekt

Dass zwischen Mats und Cathy kein böses Blut fließt, betonte die Moderatorin bereits öfters. Kaum war die Scheidung durch, veröffentlichte sie ein Foto mit ihrem frisch gebackenen Ex-Mann auf Instagram und machte noch einmal deutlich, dass sie dem gemeinsamen Sohn zuliebe in Zukunft freundschaftlich miteinander umgehen wollen.

Damit kündigte Cathy auch einen neuen Lebensabschnitt an. Der beinhaltet auch ein neues Projekt, wie sie jetzt verrät. Denn die Moderatorin startet ihren eigenen Podcast mit dem klangvollen Namen „sHITstorms by Cathy & Matz“. Und zwar mit Komiker Matze Knop.

Cathy Hummels startet Podcast mit Matze Knop

Auf Instagram schreibt sie: „So schnell konnte ich nicht gucken … und Schwupps, die wupps hab ich einen neuen Matz (e) in meinem Leben.“ Die Anspielung auf ihren langjährigen Ehe-Partner gefällt Cathy anscheinend so gut, dass sie den Fußballer gleich nochmal in ihrem Beitrag verlinkt.

Sie lässt den Fußballer wissen: „PS: Keine Sorge. Du bleibst mein erster und einzig wahrer Mats.“ Und was macht Mats? Jedenfalls nicht öffentlich reagieren. Ein Like für den Beitrag gibt’s von ihm schon mal nicht. Auf seinem eigenen Kanal zeigt sich der Fußballer dafür im Café sitzend und kurz vorm Joggen.

Übrigens: In Cathys Podcast soll’s um Schlagzeilen gehen. Dafür sollen ihre Fans ihr Vorschläge liefern, die sich auch gerne auf sie selbst beziehen können, wie Cathy deutlich macht. Gut möglich also, dass die Beziehung zu Mats hier auch des Öfteren nochmal Thema wird.