Cathy Hummels ohne BH in der Küche: „Sooo hammersexy“

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Wenn auf Instagram wieder Bilder von Kürbis-Bauernhöfen und die besten Tipps für die perfekte Kürbissuppe auftauchen, weiß jeder – der Herbst steht vor der Tür. Und weil es auf Instagram ja immer noch ein bisschen nackte Haut braucht, um möglichst viele Likes zu generieren, hat sich nun auch Cathy Hummels ins Kürbis-Game katapultiert. Ihren BH hat sie bei so viel Vorfreude auf den Herbst aber wohl glatt vergessen.

So teilte die Ex-Gattin von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels ein Bild von sich auf Instagram, dass sie zwar im langen weißen Mantel, dafür aber ohne Unterwäsche zeigt. In ihren Händen trägt Cathy Hummels dafür gleich zwei Kürbisse. Man muss halt Prioritäten setzen.

Cathy Hummels vergisst beim Kochen den BH

Ob die 34-jährige Moderatorin wirklich so in der Küche steht, darf allerdings bezweifelt werden. „Lecker Kürbis. Bin gerade in der Küche und bereite Kürbis zu. Und ihr? Natürlich in diesem Outfit. Wie immer halt. Ganz normal und dem Alltag entsprechend“, witzelt Cathy bei Instagram.

Natürlich wird die „Kampf der Realitystars“-Chefin so nicht in der Küche stehen. Der schöne weiße Mantel dürfte die roten Kürbisflecken schließlich eher weniger gut verkraften. Den Fans gefällt das sexy Outfit trotzdem.

„So laufe ich auch immer herum“, scherzt beispielsweise eine Followerin der Moderatorin. Eine andere ergänzt: „Sehr cooles Foto! Ich möchte auch einen Kürbiskuchen dieses Wochenende backen.“ Eine dritte witzelt: „Tatsächlich steht Kürbis hier heute auch an, allerdings nicht mit so viel Kleidung. Küchenschürze und Heels sind völlig ausreichend.“

Und ein Vierter scheint gar nicht so sehr auf die orangefarbenen Herbstgewächse zu achten. „Sooo hammersexy“, schreibt er nur. Ja, wer hätte gedacht, dass Cathy Hummels noch mal zur Foodfluencerin wird.