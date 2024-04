Cathy Hummels im Visier von Betrügern: „Seid vorsichtig“

Sonne, Strand und Meer – all das erwartet Cathy Hummels in ihrem langersehnten Urlaub im warmen Miami. Doch der Trip entpuppt sich direkt zu Beginn als echter Alptraum. Der Grund? Cathy Hummels wird Opfer von Online-Betrügern. Jetzt meldet sie sich mit einer Warnung an ihre Fans.

Plötzlich ohne Geld! Diese Erfahrung muss Cathy durchmachen, denn nach einem dreisten Pishing-Angriff sind ihre Kreditkarten gesperrt – und was bleibt, sind schmale 100 Dollar in bar.

Cathy Hummels warnt ihre Fans: „Es sind viele Betrüger unterwegs!“

Kaum ist Cathy in ihrem Apartment in Miami angekommen, zeigt sie ihren Followern auf Instagram, dass mit Betrügern nicht zu spaßen ist: „Tschau Kreditkarten!“ – und ab damit in den Mülleimer. Ein deutliches Zeichen an ihre 686.000 Follower und eine Warnung: „Seid bitte vorsichtig, es sind so viele Betrüger unterwegs!“

+++ Cathy Hummels – So sieht ihr Liebesleben aus: „Bin keine Frau für One-Night-Stands“ +++

Der Schock sitzt tief: „Wisst ihr, was krass ist? Ich habe keine Kreditkarte mehr.“ Mit sichtbarer Frustration erklärt die RTL2-Moderatorin, dass Phishing-Betrüger ihren Laptop infiltriert und Zugriff auf ihre finanziellen Mittel erhalten haben. Das Ergebnis: Alle Kreditkarten sind gesperrt. Doch die Enttäuschung weicht schnell ihrer lebensbejahenden Einstellung: „Das ist super ärgerlich, aber ich habe noch 100 Dollar Bargeld.“

Cathy Hummels in Shopping-Laune

Phishing, eine fiese Masche, bei der durch gefälschte Kommunikation persönliche Daten wie Passwörter entwendet werden, ist die Ursache dieses Übels. Doch statt zu verzagen, plant Cathy, die Zeit bis zum Erhalt neuer Kreditkarten bestens zu nutzen. „Wir gehen jetzt in die Mall“, verkündet sie trotzig und zeigt, dass ihre gute Laune mehr wert ist als jeder Betrag auf ihren Kreditkarten.

Die nächsten Clips sind ein Triumph der Lebensfreude: Cathy im Shopping-Himmel, umringt von bunt gemusterten Outfits, ihre Entscheidungsfreude ist trotz des begrenzten Budgets ungebrochen. Obwohl sie mit Bedacht ausgeben muss, scheint sie jede Sekunde zu genießen.Und das Highlight? Ein Croissant, das fast die Größe ihres Kopfes hat – ein Beweis dafür, dass selbst mit wenig Geld die Freuden des Lebens nicht fern sind.