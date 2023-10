Cathy Hummels: DAS hat sie bisher verschwiegen – „Vor Schreck fast umgekippt“

Sie ist der Inbegriff eines It-Girls und auf den roten Teppichen des Landes zu Hause: Cathy Hummels. Bekannt wurde die 35-Jährige als Spielerfrau an der Seite des Fußballspielers Mats Hummels. Im Jahr 2022 folgte die Scheidung des Liebespaares, aus der Beziehung ging der mittlerweile fünfjährige Sohn Ludwig hervor.

Vor knapp einer Woche informierte die Influencerin ihre Instagram-Follower über eine drastische Veränderung, die sie zu Gunsten ihres Sohnes getroffen hat. Hummels wird das Gesicht von Ludwig zukünftig nicht mehr mit ihren knapp 700.000 Instagram-Followern teilen. In einem zweiten Post gibt die Moderatorin nun erschreckende Details Preis.

Cathy Hummels: Unschöner Vorfall weckte sie auf

Cathy Hummels macht ihrem Job als Influencerin alle Ehre und versorgt ihre Instagram-Follower mit täglichen Updates aus ihrem Alltag. Bisher waren auch Fotos ihres fünfjährigen Sohnes Ludwig auf dem Profil des It-Girls zu finden. Nachdem Hummels in einem ersten emotionalen Post ihre Entscheidung dazu mitteilte, Ludwig nicht mehr in der Öffentlichkeit zu zeigen (mehr dazu hier), teilt sie nun weitere dramatische Details. Hummels gesteht: „Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, welche Konsequenzen es haben könnte und zwar für IHN, ihn tatsächlich zu zeigen.“ Doch das änderte sich schlagartig.

Dann gibt Hummels besorgniserregende Details Preis und schreibt: „Es gab dann einen sehr unschönen aufweckenden Vorfall, auf welchen ich aufmerksam gemacht wurde und um ehrlich zu sein, wäre ich vor Schreck und Schock fast umgefallen. Ich habe mir viele Vorwürfe gemacht und dann angefangen zu verstehen, dass ich sehr blauäugig, in einer Art und Weise auch egoistisch und dumm war, was meine Inkonsequenz in Bezug auf Ludwigs Gesicht angeht.“ Die Moderatorin möchte ihren Sohn von dem Druck, den soziale Medien ausüben können, fernhalten. Zudem bereiten ihr kinderpornographische Inhalte, die teilweise im Internet zu finden sind, Sorgen. Die Entscheidung dazu Fotos ihres Sohnes zukünftig nicht mehr zu zeigen, scheint für Hummels nun glasklar zu sein.

Auch die Fans von Cathy Hummels können diesen drastischen Schritt des It-Girls gut nachvollziehen. Eine Followerin kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Finde es so sympathisch und so toll, dass man Fehler auch eingestehen kann. Super Entscheidung“ und ein weiterer Fan schreibt: „Das hast du richtig gut geschrieben, auch deine Selbstreflektion ist wichtig. Gut, dass du es geändert hast und der Ludi wird es dir danken!“ Über so viel Zuspruch von Seiten der Community freut sich die Influencerin garantiert.

Hummels beendet ihren Instagram-Post mit den Worten: „PS: Es ist nie zu spät, Dinge richtig zu machen. Besser jetzt, als nie.“ Für diese wichtige Entscheidung wird Ludwig seiner Mutter in Zukunft sicher dankbar sein.