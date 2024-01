Cathy Hummels im Rausch der Gefühle – „Muss das teilen“

Sie ist in der Welt der sozialen Medien zu Hause und lässt keinen roten Teppich aus – Cathy Hummels liebt das Leben in der Öffentlichkeit. Bekanntheit erlangte die mittlerweile 35-Jährige als Spielerfrau des Profi-Fußballers Mats Hummels, die Ehe scheiterte jedoch im Jahr 2022.

Karrieretechnisch ging es für das It-Girl allerdings weiterhin steil bergauf. Cathy Hummels ist seit 2020 als Moderatorin für den Sender RTL2 tätig und führt durch Formate wie „Love Island“ und „Kampf der Realitystars“. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Influencerin nun emotionale Worte mit ihren Fans.

Cathy Hummels platzt vor Stolz

So freudig strahlend wie auf ihren neusten Fotos sieht man Cathy Hummels selten. Das It-Girl befindet sich in ihrer Küche, die von oben bis unten in schwarz-goldener Geburtstagsdekoration erstrahlt. Ludwig, der gemeinsame Sohn von Cathy und Ex-Mann Mats Hummels, feiert seinen fünften Geburtstag und wurde am Morgen von seiner berühmten Mutter mit einem riesigen Geburtstagstisch überrascht. Da der Nachwuchs ein großer Fan vom Fußballverein Borussia Dortmund ist, dekorierte Hummels die Küche in den Farben des Vereins.

Unmengen an Luftballons und Girlanden schmücken die in dunklen Tönen gehaltene Küche. Den Geburtstagspost kommentiert Cathy Hummels mit den Worten: „HAPPY BIRTHDAY mein Ludwig. Seine größte Liebe und Leidenschaft ist der Fußball und der BVB 09. Ich muss das hier einmal teilen, denn mein Sohn kam um 09.09 Uhr am 11.01.2018 zur Welt. Wenn das kein Omen ist … Beim Kerzen auspusten hat er sich auch was gewünscht. Ich meine den Wunsch zu kennen, aber man darf es ja nicht sagen, sonst geht es nicht in Erfüllung. Danke, dass ich deine Mama sein darf. Ich liebe Dich mein L.“ Am Geburtstag des kleinen Ludwig scheint Hummels ihre Emotionen kaum zurückhalten zu können.

Ein seltener Anblick

Auf dem zweiten Bild ihres neusten Instagram-Beitrags gewährt Cathy Hummels ihren Fans einen seltenen Anblick. Der Schnappschuss zeigt das It-Girl dabei, wie sie ihrem Sohn einen Geburtstagskuchen in den Farben seines liebsten Fußballvereins präsentiert. Unten links im Bild ist eine Ecke des Gesichts des kleinen Ludwigs zu sehen, lediglich ein Spielzeug verdeckt die Augen des Jungen. Nachdem Hummels vor einiger Zeit beschlossen hatte ihren Sohn nicht mehr in der Öffentlichkeit zu zeigen, freuen sich die Fans der Influencerin sicherlich umso mehr über diesen ganz besonderen Schnappschuss.

Glückwünsche der Fans sucht man unter dem Instagram-Beitrag von Cathy Hummels vergeblich, die Moderatorin hat die Kommentare für diesen Beitrag nämlich deaktiviert.