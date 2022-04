Cathy Hummels zeigt glückliches Familienfoto mit Mats – Fans einig: „Müssen Dritte nicht verstehen“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Solche Bilder sehen wir in letzter Zeit seltener: Cathy Hummels strahlt in die Kamera. Mit dabei ist nicht nur Sohn Ludwig, sondern auch ihr Ehemann und Profifußballer Mats Hummels. Eine Seltenheit auf dem Instagramkanal von Cathy. Und noch etwas fällt auf.

„It’s a good day to be a fun day“, (zu deutsch: Heute ist ein guter Tag, um ein lustiger Tag zu sein) schreibt Cathy Hummels unter ihrem neuesten Beitrag auf Instagram. Dabei sieht man sie und Ehemann Mats so glücklich zusammen wie lange nicht mehr. Und auch ihr gemeinsamer Sohn Ludwig ist auf dem Bild zu erkennen. Und dieses Mal verzichtet Cathy Hummels darauf das Gesicht ihres Kindes unkenntlich zu machen.

Cathy Hummels postet glückliches Familienfoto: Fans kommentieren was das Zeug hält

Viele Fans von Cathy Hummels sind über diesen Post überrascht. Vor allem nach den Gerüchten der letzten Tage. Die meisten Fans freuen sich aber für die kleine Familie. Sie feiern den Zusammenhalt und die Tatsache, dass sie trotz aller Trennungsgerüchte noch zueinander stehen.

----------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn namens Ludwig, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um das Paar gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

-----------------

Cathy Hummels: Ihre Fans sind sich einig „Müssen dritte nicht verstehen“

Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte um Cathy Hummels' Mann Mats. Umso überraschter sind die Fans jetzt über dieses Familienfoto. Doch die meisten sind sich einig: „Müssen dritte nicht verstehen“ und „Alles andere ist eure Sache “, schreiben die Follower.

----------------------

----------------------

