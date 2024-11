Cathy Hummels: Davor hat sie Angst – es geht um Sohn Ludwig

Cathy Hummels und ihr Ex-Mann Mats Hummels haben einen gemeinsamen Sohn. Nun verrät die Moderatorin, dass sie mit der Erziehung ihres Kindes jedoch größtenteils auf sich allein gestellt ist. Dabei kommt die 36-Jährige oftmals an ihre Grenzen. Während ihr berühmter Ex (35) eine neue Partnerin an seiner Seite hat, geht Cathy Hummels weiter als Single durchs Leben. Sie sei zwar offen für eine neue Beziehung, habe es aber keinesfalls eilig.

Im gemeinsamen Podcast mit ihrer Schwester spricht sie nun über das Thema Erziehung.

Cathy Hummels spricht über Erziehung von Ludwig

In ihrem Podcast „Hummeln & Fische“ spricht Cathy Hummels mit ihrer Schwester Vanessa Fischer (35) darüber, wie anstrengend das Mutter-Dasein manchmal sein kann. Ihre Schwester ist der Meinung, dass Cathy Hummels in der privilegierten Situation sei, nur ein Kind zu haben, um das sie sich kümmern muss. Cathy stimmt zwar zu, stellt aber im gleichen Zug klar, dass Kindererziehung auch in ihrem Fall „kein Zuckerschlecken“ sei.

Sie betont: „Ich bin allein, ich hab niemanden, der mir hilft. Also das kann auch keiner nachempfinden, wenn du hier ganz allein bist. Dann muss ich hier auch alles parallel machen.“ Entsprechend ist auch ihre Schwester Vanessa davon überzeugt, dass ein Vater, der unterstützend unter die Arme greift, bei der Kindererziehung einiges erleichtern würde.

Ein anderes Thema hingegen hat die Moderatorin in der Vergangenheit bereits mehrfach thematisiert: Ihr bisher unerfüllter zweiter Kinderwunsch. Wie ihre Schwester Vanessa Fischer bereits zuvor im Podcast erwähnt hat, würde ein weiteres Kind natürlich auch mehr Stress bedeuten – doch so denkt Cathy Hummels aus Muttersicht überhaupt nicht. Sie sei sich dessen durchaus bewusst, meint sie – und ergänzt, dass sie diese zusätzliche Arbeit mit Freude auf sich nehmen würde.