Cathy Hummels für Herzensprojekt scharf kritisiert – „Nicht nötig“

Dass ihr ihre mentale Gesundheit sehr wichtig ist und für sie keine Selbstverständlichkeit ist, machte Cathy Hummels bereits in der Vergangenheit deutlich. Die Mutter eines Kindes kämpfte selbst lange Zeit mit Depressionen und will jetzt anderen Mut machen.

Im Alltag sind es vor allem gesunde Ernährung und Sport, die Cathy Hummels den nötigen Halt geben. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben und spricht öffentlich über ihre Erkrankung. Aufklärung ist für die Moderatorin besonders wichtig und um die im großen Stil zu betreiben, hat Cathy Hummels 2022 ein Promi-Retreat veranstaltet. Ein absolutes Herzensprojekt, für das sie anschließend scharf kritisiert wird.

Cathy Hummels veranstaltet Event gegen Depressionen

Für das mehrtägige Event reiste Cathy Hummels mit Influencerinnen und TV-Bekanntheiten nach Rhodos nach Griechenland, um hier Körper und Geist zu entspannen. Mit dabei waren unter anderem Fitness-Influencerin Sophia Thiel und die Noch-Ehefrau von Vitali Klitschko, Natalia Klitschko.

Auf die prominenten Gäste warteten Yoga-Einheiten und Fitness-Kurse, Mal-Stunden und jede Menge gesundes Essen. Gemeinsam die mentale Gesundheit stärken – für Cathy Hummels war es eine ganz besondere Veranstaltung, die sie und ihre Gäste auch fleißig auf Instagram teilten. Ob beim Sport oder beim abendlichen Zusammenkommen, die Fans der Moderatorin bekamen regelmäßige Updates. Die sorgten im Nachgang allerdings für Verärgerung, wie die Nachricht eines Fans zeigt.

Cathy Hummels für Promi-Retreat kritisiert

In ihrer Instagram-Story teilte Cathy Hummels jetzt einen Kommentar, in dem es heißt: „Danke, dass ihr euch dafür einsetzt. Allerdings wäre es nicht nötig gewesen, dafür drei Tage in ein 5-Sterne Luxushotel nach Griechenland zu fliegen und in dieser Zeit 20 Werbepartner zu promoten.“

Es sind Gedanken, die vermutlich auch anderen Zuschauern von Cathy Hummels bereits in den Sinn kamen. Doch die Moderatorin nimmt die Kritik gelassen und antwortet: „Dank meiner Partner kann ich alles finanzieren und ebenso spenden. Vielleicht kann ich in Zukunft dank dieser Awareness noch mehr solcher Projekte machen. Vielleicht sogar für euch.“

Dann wird sie nochmal deutlich. „Es ist okay, wenn ihr nachfragt. Wenn ich Leute einlade, dann mache ich das richtig. Verwöhne sie, arbeite Tag und Nacht, um ihnen eine erholsame und unvergessliche Zeit zubereiten.“ Im Gegenzug würden ihre Gäste ihre Mission mit ihrer Zeit, ihrer Reichweite und ihren Beiträgen unterstützen.

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe gründete die Moderatorin das „Cathy-Hummels-Programm“. Seit Herbst 2021 werden damit Projekte entwickelt, um Jugendliche über Depression aufzuklären.