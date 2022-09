Cathy Hummels: Überraschender Auftritt auf dem Oktoberfest! Jetzt darf’s jeder wissen

O’zapft is! Ein Ausdruck, der bei vielen Volksfest-Fans nach zwei Jahren Pause für wahre Begeisterungsstürme sorgt. Auch die gebürtige Bayerin Cathy Hummels besuchte natürlich am ersten Wochenende die Wies’n in München, schmiss sich dabei gleich in mehrere Dirndl. Gleichzeitig setzte Cathy Hummels mit ihren Looks ein eindeutiges Statement.

Cathy Hummels zeigt sich im Dirndl und beantwortet DIESE Frage

Es gehört zum Oktoberfest wie die jedes Jahr steigenden Maß-Preise: das Dirndl. In der Tracht kann Frau nicht nur zeigen, was sie obenrum hat, sondern gleich auch noch ihren aktuellen Beziehungsstatus preisgeben – praktische für alle Flirtwilligen auf der Wies’n.

Cathy Hummels zeigt sich auf dem Oktoberfest mit einer eindeutigen Botschaft. Foto: IMAGO / APress

Das weiß auch Cathy Hummels, die bei ihren Dirndl-Looks vom Wochenende auf diese Tradition ebenfalls wert legte. Egal, in welchem Kleid sie sich auf Instagram zeigte – jedes Mal befand sich die Schleife auf der linken Seite.

Das stach auch ihren Fans ins Auge, die unter den Beiträgen fleißig kommentieren:

„Endlich trägst du die Schleife links“

„Single like a Pringle“

„Die Schleife auf der linken Seite, hm?“

Ein Nutzer fragte offen: „Was sagt nun die Schleife in der Mitte aus?“, erhielt mit dem Kommentar „rhetorische Frage“ direkt eine eindeutige Antwort.

Cathy Hummels muss Kritik einstecken

Cathy Hummels ist derzeit also Single, befindet sich offenbar weder in einer Beziehung mit Noch-Ehemann Mats Hummels, noch mit einem anderen Mann.

Das ist aber nicht das Einzige, was Followern unter den Dirndl-Fotos auffällt. So bemängeln viele Kommentatoren erneut die Figur der 34-Jährigen, finden ihre Trachtenkleider offensichtlich zu groß und die Moderatorin zu dünn.

Es gibt jedoch auch Fans, die von Cathys Looks hin und weg sind und sie mit Komplimenten überschütten. „Du siehst toll aus. Mir als Norddeutsche fällt nicht auf, dass das Dirndl angeblich nicht sitzt und es ist mir auch völlig schnuppe. Hauptsache du fühlst dich wohl und hast eine Menge Spaß“, lautet nur einer von vielen positiven Kommentaren. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten – auch bei Cathy Hummels.