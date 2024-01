Cathy Hummels oben ohne – DIESES Bild sorgt für Diskussionen

Wenn Cathy Hummels Urlaub macht, dann nicht, ohne ihre Fans mitzunehmen. Die Influencerin und Ex von BVB-Star Mats Hummels zeigt in der Regel traumhafte Bilder von der Umgebung, von Stränden oder auch von sich selbst. Wie in diesem Fall.

Einziger Unterschied zu sonst: Cathy Hummels teilt diesmal kein Bild von sich im Bikini, sondern nur mit Bikinihöschen. Die 35-Jährige ist oben ohne!

Cathy Hummels zeigt sich oben ohne

Verträumt schaut die ehemalige Spielerfrau am Strand zu Boden, trägt die Haare im typischen Beach-Look-Style. Sie hat nur eine Bikinihose an, verdeckt ihre blanken Brüste mit den Armen. Zum Foto schreibt die Münchnerin: „Man braucht nicht viel im Leben, um glücklich zu sein.“ Ein Wortspiel, das auch Promi-Kollege und Ex-Dschungelcamper Julian F.M. Stoeckel auffällt. Der TV-Star reagiert prompt mit den Worten: „Der Text und dann das Foto.“ Dazu postet er ein Lach-Emoji. Cathy Hummels sendet ihm coole Emojis zurück, findet das Ganze offenbar ebenfalls witzig.

Ihre Fans springen nicht alle auf den Spaß-Zug auf, einige finden ihre Aufmachung unangebracht. „Alles schön und gut. Ich finde, ‚hier‘ sollte man sich nicht so ablichten…. Jedem seine Meinung“, kommentiert jemand. Ein anderer schreibt: „Man braucht wirklich nicht viel, um glücklich zu sein, aber auf keinen Fall solche Fotos.“

In ihrer Instastory macht Cathy Hummels kein Geheimnis um die Kritik, die sie wegen des Bildes erntet – und veröffentlicht diesen Fan-Kommentar: „Oje, die Falten an den Beinen und Schenkeln.“ Klar, dass sie das nicht auf sich sitzen lässt und eine Antwort für den Kritiker parat hat. Sie lautet: „Kann nicht alles haben. Dafür ist mein Gesicht glatt wie ein Babypo.“

Immerhin: Einige ihrer Fans haben lobende Worte für den Star. „Schönes Foto“, „Du kannst so stolz auf deinen Körper sein“ oder „Du bist so zuckersüß, wunderschön und traumhaft sexy….einfach eine Traumfrau“ sind nur ein paar davon davon.