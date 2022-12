Casper Konzert nimmt überraschende Wendung – „War der Wahnsinn“

Bei der 1Live Krone am Donnerstagabend (8. Dezember) ist Casper in der Kategorie „Bester Liveact“ nominiert, für seine Fans dürfte er sich aber auch ohne offiziellen Preis diesen Titel bereits verdient haben. Bei seinen Konzerten gibt der Künstler immer alles und das bereits seit vielen Jahren.

Wie sehr Casper mit seiner Musik Menschen begeistern und verbinden kann, zeigte sich jetzt bei seinem Konzert in Österreich in Wien auf seiner Tour von 2022. Hier nimmt sein Auftritt eine unerwartete Wendung, als Casper plötzlich nicht mehr alleine, sondern in unerwarteter Begleitung auf der Bühne steht.

Casper: Große Überraschung bei Konzert in Wien

Auf dem Instagramkanal des Künstlers ist der Moment für die Nachwelt verewigt. Zu sehen ist ein Fan, dessen Name Tobi ist, wie sich anschließend herausstellt, wie er ein Pappschild hochhält, auf dem steht: „Bitte hilf mir bei meinem Antrag.“ Die Botschaft kommt an und kurz darauf steht der junge Mann auf der Bühne.

Hier lässt er seinen Gefühlen freien Lauf und verkündet: „Wir haben uns vor drei Jahren durch Caspers Musik kennengelernt…“ Mittlerweile ist auch seine Freundin auf der Bühne und bekommt vor dem anwesenden Publikum einen Heiratsantrag.

Casper: Heiratsantrag auf der Bühne lässt Fans ausflippen

Die Stimmung kocht, als Tobi auf ein Knie geht und einen Ring hervorzaubert. Als die Glückliche dann noch „Ja, ich will“ ins Mikro sagt, flippen die Fans vor Begeisterung aus. Das Gratulieren lässt sich auch Casper nicht nehmen, der vom Rand der Bühne wieder auftaucht und das glückliche Paar herzlich umarmt. Zum krönenden Abschluss sieht man im Video, wie roter Konfettiregen herunterfällt. „Es war der Wahnsinn“, kommentiert ein Zuschauer anschließend unter dem Video.

Auch die Frisch-Verlobte meldet sich noch einmal zu Wort und kann ihr Glück noch gar nicht richtig fassen. „Ich kann es immer noch nicht glauben, hat sich alles so surreal angefühlt und ich war so nervös. Danke Casper, dass du das möglich gemacht hast, schöner hätte ich mir den Antrag nicht vorstellen können. Übrigens hatte Tobi den Karton die ganze Zeit unterm Hemd versteckt und ich hab null damit gerechnet.“ Klingt, als sei die Überraschung gelungen.