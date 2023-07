Nun wissen wir es sicher – auch eine Carmen Geiss wacht nicht top gestylt auf! Davon können sich die Fans des RTL2-Stars nun auf ihrer Instagram-Seite überzeugen.

Gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Tochter Shania besuchte sie einen Friseursalon und teilte haarsträubende Fotos des Mutter-Tochter-Ausflugs mit ihren Followern.

Bekanntheit erlangten die Geissens durch die seit 2011 auf RTL2 ausgestrahlte Doku-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“. Um dem hier porträtierten glamourösen Lifestyle gerecht werden zu können, gehören Kosmetiktermine an die Tagesordnung. Auch Töchterchen Shania muss mitziehen, tapfer lächelt sie unter Unmengen an Foliensträhnchen in die Kamera. Ein Erinnerungsfoto für das Familienbuch, ähm, oder eher das Instagram-Profil des Familienoberhaupts Carmen.

Die Geissens: Glamour an der Tagesordnung

Auch Shania scheint das in die Wiege gelegte Luxusleben der RTL2-Familie voll und ganz zu genießen. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 18-Jährige Fotos von Strandtagen mit Freunden in Saint-Tropez, exklusiven Bootstouren und Flügen mit privatem Helikopter. Eins haben alle Posts gemeinsam – die Haare sitzen perfekt!

Und Spaß scheint auch mehr als genug dabei gewesen zu sein. „Das passiert, wenn Mutter und Tochter gemeinsam zum Friseur gehen. Auf jeden Fall sehen wir lustig aus. Was sagt ihr? Eins steht fest. Dicke Haare haben wir beide“, schreibt Carmen zu den skurrilen Bildern.

Ob das Mutter-Tochter-Duo letztendlich mit ihrer neuen Haarpracht zufrieden ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen. Auch die Fans warten ungeduldig auf die große Enthüllung, die bei Carmen Geiss Vermarktungssinn sicherlich nicht lange auf sich warten lassen wird.

Bei den Fans kommt die neue Frisur der beiden Promi-Ladys geteilt an. „Auf dem Handy sah es auf den ersten Blick so aus wie die neue Halloween-Verkleidung. Sorry“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Oder: „Mutter-Tochter-Tag. Wunderschön ihr beiden.“