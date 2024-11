Carmen Geiss macht Fans fassungslos – „Sorry, aber das muss nicht sein“

Dieser Post von Carmen Geiss bei Instagram ging nach hinten los. Eigentlich wollte die Millionärin ihren Anhängern mit einem Schnappschuss nur einen schönen Sonntag wünschen, doch die können es nicht glauben.

In den Kommentaren zeigen sich die User wenig angetan und lästern über ihr Gesicht.

Carmen Geiss: Fans erkennen sie nicht wieder

Mit einem strahlenden Lächeln zeigt sich Carmen Geiss bei Instagram und schreibt dazu: „Ich wünsche euch einen außerordentlich schönen Sonntagabend.“ Eine lieb gemeinte Geste, die ihr allerdings umgehend jede Menge Hass einbrachte. Ihre Fans erkennen die 59-Jährige auf dem Foto nämlich kaum wieder.

„Wer ist das?“, schreibt ein User spöttisch und ein anderer fragt: „Ist das Shirin David?“ Beim Anblick der Millionärin müssen viele offenbar zweimal hinschauen, denn irgendwie sieht sie anders als sonst aus.

„Da bin ich sprachlos“

Carmen hat es wohl mit den Filtern etwas übertrieben und das gefällt ihren Fans überhaupt nicht. „Ich mag dich, wirklich, aber da bin ich sprachlos“, erklärt eine Followerin. „Sorry, aber das muss nicht sein! Wir werden alle älter, einfach dazu stehen“, findet jemand anderes.

Was die 59-Jährige zu der Kritik sagt? Noch hat sie sich nicht geäußert. Wie einem anderen Beitrag zu entnehmen ist, hält sie sich derzeit in Dubai auf, wo sie am Vortag in der Oper war. Gut möglich, dass sie dort mit Robert nun einfach den Abend genießt und das Handy zur Seite gelegt hat.

Spätestens, wenn sie bald aber wieder etwas mit ihren Fans bei Instagram teilt, dürfte sie auf die Reaktionen zu besagtem Post aufmerksam werden.