Camping: Nachbarschaftsstreit eskaliert – wegen BVB-Sticker

In der unterhaltsamen Welt von „Yes we camp“ auf Kabel1 bringt der Sender den Zuschauern Abenteuerlust und die ultimativen Herausforderungen beim Camping näher: das Leben und Überleben in der freien Natur und auf dem Platz.

Denn zwischen manchen Outdoor-Enthusiasten steht statt Nachbarschafts-Klatsch und Tratsch ein erbitterter Kampf auf der Tagesordnung. Der dreht sich neben der Eingrenzung der Parzelle auch mal um gegnerische Fußballmannschaften.

Camping: Putzaktion geht nach hinten los

Camping gestaltet sich manchmal eben typisch deutsch. Dieses Verhalten lässt sich auch auf dem Platz von Wohnwagen-Liebhabern Conny und Thomas beobachten. Denn die beiden möchten in ihrer Parzelle für Recht und Ordnung sorgen und ihren Zaun reinigen. Dieser steckt penibel die Grenze zu ihren Nachbarn Tanja und Willi ab.

Bei der Putzaktion von Thomas wird allerdings nicht nur seine und Connys Seite, sondern auch die ihrer Camping-Freunde auf Vordermann gebracht – und das zum Missfallen von Tanja. Denn mit dem Hochdruckreiniger blättert die Farbe am Zaun der Mit-Camper ab. Ein Streit droht, zu eskalieren.

Camping: BVB-Sticker bringt Schalke-Fan zum Kochen

Tanja und ihr Mit-Camper Willi sind eingeschweißte Schalke-Fans. Klar also, dass sie ihren Zaun getreu des Fußballklubs blau gestrichen haben. Am Zaun der Nachbarn herrscht allerdings erbitterter Konkurrenzkampf. Die fiebern mit dem BVB mit und haben ihre Einfriedung dementsprechend in schwarz-gelb lackiert.

Blöd nur, dass die blaue Farbe bei der Reinigung des Zauns abblättert. Nachbarin Conny nimmt es mit Humor: „Ich wusste ja nicht, dass der Willi Wasserfarbe genommen hat und jetzt die blaue Farbe weggegangen ist.“ Damit das Missgeschick von Thomas nicht auffällt, klebt Camperin Conny gleich mal einen Sticker auf den Zaun – natürlich von ihrem heiß geliebten Verein, dem BVB. Doch damit bringt sie Schalke-Fan Willi zum Kochen.

Camping: Willi zeigt klare Haltung

Die Fußballkonkurrenz in der Camping-Nachbarschaft ist nicht zu unterschätzen. Während Tanja die abgeblätterte Farbe an ihrem Zaun mit einem Schulterzucken hinnimmt, sieht das bei Mit-Camper Willi ganz anders aus. „Ich habe der lieben Conny schon einmal gesagt: Wenn wir anfangen, auf den gegnerischen Parzellen etwas zu verändern, könnte das ganz gewaltig nach hinten losgehen“, empört sich der Schalke-Fan.

Bevor die Situation komplett aus dem Ruder läuft, kommt Camper Thomas seinem Nachbarn Tanja und Willi entgegen und klebt den BVB-Sticker auf seine Parzelle um. Fußball spaltet eben bekanntlich die Nation. Ob es bei dem friedlichen Zusammenleben bleibt, erfahren gespannte Zuschauer bei „Yes we camp“ auf Kabel1 oder in der Joyn-Mediathek.