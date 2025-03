Campingplatz-Party läuft aus dem Ruder: „Haben wir so viel gesoffen?“

Sommer, Sonne, Party – so langsam werden die Tage wieder länger und wärmer, klar, dass sich die ersten da schon mal gedanklich auf den nächsten Sommerurlaub vorbereiten. Und damit das nicht nur im Kopf stattfindet, hat man sich bei RTL Zwei überlegt, so langsam auch wieder die Urlaubs-Shows ins Programm zu nehmen. Beispielsweise die beliebte Camping-Doku „Bella Italia – Camping auf Deutsch“.

Mit dabei sind in diesem Jahr auch wieder die beiden Camping-Freunde Sascha und Dennis. Dieses Mal jedoch sind die beiden nicht alleine unterwegs. Sie urlauben zusammen mit ihren Freundinnen Vanessa und Ulrike. Wer nun aber dachte, dass dann alles etwas lockerer vonstattengeht, der irrt gewaltig.

Sascha und Dennis campen wieder in Italien

Denn auch mit Freundinnen im Schlepptau können die beiden Camper ordentlich Party machen. Und das zeigt sich auch beim Blick auf den gemeinsamen Stellplatz. Scheint die Party am Abend zuvor doch gehörig aus dem Ruder gelaufen zu sein.

++ Urlaub auf dem Campingplatz: TÜV verschärft Regeln! Neue Pflicht kommt ++

Auf dem Boden liegen leere Flaschen und Dosen, der gemeinsame Esstisch gleicht eher einem Schlachtfeld als einem Ort der gemütlichen Zusammenkunft. Und auch die Protagonisten selbst kämpfen noch mit den Nachwirkungen der Partynacht. „Mir geht es echt schlecht“, stöhnt Ulrike, die Dennis im vergangenen Urlaub auf dem Kult-Campingplatz „Marina di Venezia“ kennengelernt hatte.

„Haben wir so viel gesoffen?“

Und auch Dennis kann nicht so recht glauben, was da passiert ist. „Haben wir so viel gesoffen?“, fragt der Urlauber verschlafen. Nun ja, von selbst geleert werden sich die Flaschen nicht haben.

Doch Sascha nimmt die Sache in die Hand. Nachdem er seine Freunde von der Luftmatratze gescheucht hatte, ging es mit den markigen Worten „Bewegt mal eure Ärsche“ ans Aufräumen. Und das war auch dringend nötig. Eines will man schließlich weder Zuhause noch im Urlaub – Ärger mit den lieben Nachbarn…