„Hotels und Luxus? Hier nicht!“ – mit diesem Slogan geht die Kabel-Eins-Sendung „Yes we camp!“ in ihre vierte Staffel. Ob Neulinge oder Veteranen des Camping-Lebens, alle stehen vor neuen Abenteuern in Deutschland, Portugal, Luxemburg und Italien.

Bei „Yes we camp!“ geht es um mehr als nur Urlaub – es geht um eine besondere Art zu leben. Hier treffen die unterschiedlichsten Menschen aufeinander: Von den eingefleischten Stammgästen, über begeisterte Camping-Neulinge, bis hin zu den hart arbeitenden Campingplatzbesitzern. Sie alle teilen die Liebe zur Natur, zur Freiheit und zum einfachen Leben.

Camping-Neulinge Monika und Michaela strapazieren die Nerven der Zuschauer

Zwei der Protagonistinnen sind Monika und Michaela aus Köln – und die beiden scheinen sich mit dem Camping nicht so wirklich auseinandergesetzt haben. Doch weil die beiden im letzten Jahr für Urlaube ihr Konto geplündert haben, müssen es nun Ferien zu Hause sein.

In der Folge vom 18. Juni wurden die beiden zum Zelten in den Wald-Campingplatz „Naturfreunde Springeberg e.V.“ in Woltersdorf bei Brandenburg geschickt. Doch in der Natur gibt es eine große Herausforderung für die Mädels: Insekten. Deshalb soll das Camping dieses Mal etwas luxuriöser werden.

Camping-Neulinge blamieren sich schon bei der Ankunft

In der Liebeskomödie „Liebe braucht keine Ferien“ landet eine Amerikanerin gespielt von Cameron Diaz in der britischen Pampa. Mit Highheels und Rollkoffer kämpft sie sich durch die Natur. Genauso kann man sich Michaela und Monika vorstellen – nur tragen die beiden Badelatschen und Bauchtaschen. Schon bei der Ankunft strapazieren die beiden die Geduld von Platzwart Thomas.

Das Ende von Lied: Thomas muss die Koffer zum gemieteten Campingwagen bringen, während die Mädchen den Caddy fahren dürfen – und diesen nach 30 Zentimetern fast gegen die Wand setzen. Auch beim Wohnwagen angekommen, haben die beiden so gar keinen Bock sich mit dem Thema Camping zu beschäftigeb. Ein Nachbar muss helfen, den Wassertank zu füllen und den Strom anzuschließen. Trotzdem wollen sie Thomas am nächsten Tag die Leviten lesen, weil er sie mit allem allein gelassen habe. Und sie hätten ja Meerblick gebucht, den sie nicht bekommen haben – geht gar nicht!

„Viecher“ werden zum Camping-Endgegner

Als Monika und Michaela dann die Koffer reinbringen wollen, haben sie noch etwas anderes mitgebracht: „Viecher!“ Das sorgt für reichlich Gequengel und Kreisch-Alarm. Doch Abhilfe ist schnell geschaffen: Die Badelatschen werden zum ultimativen Motten-Killer – gefolgt von den Worten „du Hässlichkeit“. Und das mehrere Male.

Ob die Camping-Neulinge sich im gemieteten Wohnmobil dann doch noch wohlfühlen, kann man dann kommende Woche bei Kabel 1 sehen. Eins muss man den nervigen Damen jedoch lassen: Sie haben Unterhaltungswert.