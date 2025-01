Bushido erwägt drastischen Schritt – „Ich möchte das nicht mehr“

Bushido (46), bürgerlich Anis Mohamed Youssef Ferchichi, kann auf eine grandiose Karriere zurückblicken. So zählt er zu einem der größten Hip-Hop-Stars seiner Generation und baute sich über die Jahrzehnte eine große Fangemeinde auf. Seine Erfolge: Mehrere Alben auf Platz 1 in den deutschen Charts, ein eigener Film, eine eigene Doku auf Prime und Auszeichnungen wie der „MTV Europe Music Awards“, den „ECHO“ und den „Bambi Integrationspreis“.

Trotz der Dankbarkeit über seinen Werdegang sehnt sich der Rapper nun nach etwas ganz anderem. In der neuesten Folge seines Podcasts „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“, der sowohl von ihm als auch seiner Frau Anna-Maria moderiert wird, ließ er tief in sein Innerstes blicken.

Bushido sehnt sich nach einem Rückzug

Doch was beschäftigt Bushido? In der aktuellen Folge mit dem Podcasttitel „Ich will gar nicht in der Öffentlichkeit sein“ lässt das Ehepaar ihre Follower an ihrer momentanen Gefühlswelt teilhaben. Die siebenfachen Eltern diskutieren über einen möglichen Rückzug aus der Öffentlichkeit. Sie seien sich unsicher darüber, ob sich ihr zukünftiges Leben dauerhaft im Rampenlicht abspielen soll.

In einem früheren Gespräch mit Anna Maria habe er gesagt, dass er kein Leben in der Öffentlichkeit mehr führen möchte. Schließlich ziehe er daraus keinen Nutzen mehr. Seine Frau stimmt ihm dabei zu. „Es kostet halt auch wahnsinnig viel Kraft“, beschreibt sie den Zustand.

Bushido geht einen neuen Weg

Bushido wolle zukünftig mit der Rapszene nichts mehr zu tun haben. Darüber hinaus wünsche er sich, dass ihn bald niemand mehr erkennt. „Ich möchte gerne 2025 dafür nutzen, mich komplett entkoppeln zu können von der Musik und der Öffentlichkeit. Ich will gar nicht in der Öffentlichkeit sein“, gibt er ganz ehrlich zu verstehen. Dennoch sei ein vorzeitiger Renteneintritt für das Ehepaar keine Option.

Vielmehr habe sich für den 46-jährigen Star eine Tür zu etwas Neuem Beruflichen geöffnet. Dies werde ihn zeitlich sehr auslasten. „Du hast etwas, was dich sehr interessiert, […] was sehr lukrativ ist, dich fordert”, beschreibt Anna Maria.

Abschließend dürfen seine Fans also gespannt sein, welcher neuen Herausforderung sich der Rapstar stellen wird.