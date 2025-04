Bittere Klatsche für Bushido – Vox setzt klares Zeichen

Seit Jahren teilt der Kult-Rapper Bushido in seiner Doku intime Einblicke in seinen Alltag mit den Zuschauern. Auch seine Kinder und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi sind mit von der Partie und zeigen, wie das Leben in der Großfamilie so ablaufen kann.

In der Doku „Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour“ sieht das Publikum die Rückkehr des Rappers auf die großen Bühnen des Landes. Nachdem die erste Folge am Dienstagabend (22. April) im TV lief, trifft Vox jedoch eine Entscheidung, die Bushido und seine Familie nicht sonderlich freuen dürfte.

Bushido erreicht die Nachricht

In der Doku „Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour“ begleitet das Kamerateam den Rapper bei seiner ersten Tour nach acht Jahren Pause. Bei seiner Reise durch das Land bekam der 46-Jährige tatkräftige Unterstützung seiner Liebsten. Anna-Maria reiste mit den acht Kindern nämlich im Tourbus mit.

++ Auch interessant für dich: Bushido erwägt drastischen Schritt – „Ich möchte das nicht mehr“ ++

Insgesamt kündigte Vox sechs Folgen von „Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour“ an, die jeden Dienstag ab 23.20 Uhr im TV-Programm gezeigt werden sollten. Doch schon nach der ersten Episode namens „Der Mann aus Japan“ zieht der Sender plötzlich die Reißleine und schmeißt die Doku aus dem linearen Programm.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Grund dafür ist die miese Quote, welche am Tag nach der Ausstrahlung offiziell wurde. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, waren gerade einmal 120.000 Zuschauer dabei, was einem Marktanteil von 1,4 Prozent in der Zielgruppe entspricht. Nicht genug für Vox, die am kommenden Dienstag (29. April) statt auf die Bushido-Doku auf eine alte Folge „Hot oder Schrott – Die Allestester“ setzen.

Alle Folgen von „Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour“ gibt es in der Mediathek bei RTL+ im Stream.