Bushido wandert aus: HIER will er mit seiner Familie jetzt glücklich werden

Er ist einer der bekanntesten, aber auch einer der umstrittensten Rapper des Landes: Bushido. Seit seinem Bruch mit dem Abou-Chaker-Clan stehen der 43-Jährige, seine Frau Anna-Maria Ferchichi und seine sieben Kinder unter Polizeischutz.

Ein Leben in ständiger Angst, dass ihnen etwas angetan werden könnte, dass ihnen Gewalt widerfährt. Nun will sich Bushido dieser Sorge entledigen. Sein Ausweg: auswandern.

Bushido und seine Familie wandern aus

Wie die „Bild“ berichtet, sei die Familie schon dabei, die Koffer zu packen. Das Ziel: Dubai.

Das ist Bushido:

Bushido heißt eigentlich Anis Mohamed Youssef Ferchichi

Der Name Bushido kommt aus dem Japanischen und bedeutet 'Weg des Kriegers'

Bushido gehört zu den erfolgreichsten Rappern des Landes

Durch seine Verbindung zum Abou-Chaker-Clan geriet auch Bushido immer wieder ins Visier der Polizei

Im März 2018 erklärte Bushido, dass er sich von dem Clan getrennt habe

Dort, so soll Bushido sicher sein, müsse er keine Angst vor den Abou-Chakers mehr haben und auch die LKA-Überwachung sei nicht mehr notwendig. Der Umzug solle nun recht zügig vollzogen werden, wie die „Bild“ erfuhr. Schließlich beginnt bereits am 28. August das Schuljahr an einer deutschen Schule in Dubai.

Bushido und seine Familie beziehen Mietshaus in Dubai

Ein eigenes Haus habe die Familie jedoch noch nicht gefunden, so die Zeitung weiter, Bushido werde wohl erst einmal in einem Mietshaus wohnen.

Der Umzug nach Dubai, er war schon länger ein Traum des Rappers. Bereits im vergangenen Jahr wollte Bushido dorthin. Dann jedoch wurde Anna-Maria schwanger, ein dauerhafter Umzug war aufgrund der Komplikationen der Drillings-Schwangerschaft erst einmal vom Tisch. Nun also Versuch Nummer 2.

Zuletzt wandte sich Bushidos Frau Anna-Maria mit ehrlichen Worten an die Öffentlichkeit. Was die Schwester von Popstar Sarah Connor zu sagen hatte, liest du hier.