Bürgergeld-Empfängerin schickt ihre Kinder zum Schrottsammeln: „Damit wir Strom zahlen können“

Es sind Zustände, unter denen kein Kind leben sollte. Zustände, die betroffen machen. Nahe Düren wohnen der zehnjährige Jayden, seine kleine Schwester Neele und ihre Mama, Bürgergeld (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz4)-Empfängerin Vanessa.

Die Familie lebt in Armut. Einen Job hatte Mutter Vanessa schon länger nicht mehr. Ihr Mann hat die Familie verlassen, er arbeitet zwar als Abfallentsorger, verdient jedoch so wenig, dass er seiner Frau und den Kindern keinen Unterhalt zahlen kann. Ein schweres Schicksal für Bürgergeld-Empfängerin Vanessa, die nicht nur mit der Situation an sich, sondern auch der Erziehung ihrer Kinder heillos überfordert scheint.

Bürgergeld-Empfängerin Vanessa lebt am Existenzminimum

In der Armutsreportage „Armes Deutschland – deine Kinder“ begleitet RTL Zwei die Familie und zeigt Zustände auf, die wirklich Grund zur Sorge bereiten. So muss der Zehnjährige bereits viel Verantwortung tragen. Wann er ins Bett geht, wann er aufsteht, wie er zur Schule kommt, darum kümmert sich Jayden zumeist selbst. Und auch wenn der Strom mal wieder weg ist, weil Mama Vanessa lediglich eine Art Prepaid-Vertrag hat, muss der kleine Junge an der Lösung des Problems mitarbeiten.

Die sieht zumeist so aus, dass die Familie entweder Flaschen oder Elektroschrott sammelt und die gefundenen Schätze anschließend zu Geld macht. In der Sendung sehen wir Jayden, wie er mit seiner Mutter im Keller Stromkabel abknipst, um das darin enthaltene Kupfer anschließend auf dem Schrottplatz zu veräußern.

Doch woher stammen die ganzen Kabel? „Die meisten Kabel hat mein Vater entweder gefunden oder Computer, Tablet und so geschenkt gekriegt, oder gefunden“, berichtet Jayden. Aber auch er hat sich schon auf die Suche gemacht. „Wenn wir im Dorf rumgehen und Kabel finden, pitschen wir die manchmal auch ab. Oder wenn wir Kupfer finden, nehmen wir das auch mit“, erklärt der Junge.

Sie machen das aus größter Not, sagt seine Mutter deutlich: „Damit wir halt den Strom zahlen können, damit er ausreicht bis zum 30.“

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland – deine Kinder“ am Montag (27. November 2023) um 20.15 Uhr. Zudem ist die Episode bei RTL Plus abrufbar.