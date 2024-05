Bürgergeld: Familie lebt in Kot und Dreck – dann kommt das Amt

Es ist ein Anblick, der einfach nur schockiert. Man ist als Zuschauer von RTL-Zwei-Bürgergeld-Dokus wie „Hartz und herzlich“ ja einiges gewohnt. Menschliche Schicksale, Süchte, verdreckte Wohnungen sind keine Seltenheit. Die Bilder, die der Sender nun aber aus Mannheim zeigt, gab es in diesem Ausmaß wohl noch nie.

Weil ihr autistischer Sohn Bright sehr tierlieb ist, hat sich in der Wohnung der Mannheimerin Jana ein ganzer Zoo angesammelt. Vögel, Hasen, Hunde … die kleine Wohnung ist komplett mit Tieren überfüllt. Doch dann kommt das Veterinäramt. Durch einen Anruf der Nachbarn aufgescheucht, wie Jana vermutet, rücken die Mitarbeiter an und holen die Tiere ab. Was bleibt, ist eine völlig verdreckte Wohnung. Zum Glück jedoch hat Jana gute Freunde: wie die Bürgergeld-Empfänger Elvis und Katrin.

Bürgergeld: Familie lebt in Tierkot

Mit ihnen zusammen will sie nun die völlig verdreckte Wohnung säubern. Tut sie das nicht, droht ihr und ihren Kindern gar der rasche Rauswurf. Doch dort angekommen, bietet sich Katrin und Elvis ein erschreckendes Bild. Müll, Dreck und Kot liegen überall verteilt. Ein Raum wurde gar zu einem Hasenstall umfunktioniert. Wie die Familie das wieder sauber bekommen will, ist nur schwer abzusehen.

Das erkennt auch Elvis rasch: „Jesus Maria. Ach du grüne Neune, also sorry, aber in einem Tierheim sieht es nicht so aus. Ich bin der Meinung, dass auch Tierkot giftig ist. Das geht auf die Gesundheit.“

„Das ist alles Dreck“, schimpft der „Hartz und herzlich“-Kultstar. Wie es mit Jana und ihrer Familie weitergehen soll? Unklar, schließlich drohen sie immer wieder in derlei Verhaltensmuster zurückzufallen.

Und so bleibt die Frage: Wie soll die Wohnung bis zur Besichtigung der Wohnungsbau-Gesellschaft, die schon einen Tag später stattfinden soll, überhaupt sauber werden? „Ich weiß nicht, ob sich das rentiert, das alles jetzt zu machen?“, fragt sie sich. Und so bleibt nur zu hoffen, dass es mit vereinten Kräften klappt.