Bürgergeld-Empfängerin tönt: Sie sucht erst einen Job, wenn sie WLAN bekommt

Es sind Aussagen, die jeden Steuerzahler, der sich morgens zur Arbeit begibt, und hart für sein Geld arbeitet, zur Weißglut treiben werden. Aussagen, die einfach nur fassungslos machen. Sie kommen von der 19-jährigen Angelina. Die junge Frau hat nie eine Ausbildung beendet, lebt zusammen mit ihrem Freund Steven von Bürgergeld.

Das Amt zahlt den beiden eine Wohnung in Dresden. Dass die beiden für ihr Geld arbeiten, scheint derzeit eher unwahrscheinlich. Schuld daran soll ausgerechnet das fehlende WLAN sein, wie die Bürgergeld-Empfängerin in der RTL-Zwei-Reportage „Armes Deutschland“ am Dienstag (8. April 2025) ganz offen sagt.

Bürgergeld-Pärchen will „chillen“

„Wir wollen erst einen Job suchen, wenn wir WLAN haben, wenn wir ordentlich jeden Tag gucken können. Wir haben das bis jetzt noch nicht, und wir wollen das jetzt erst einmal hier fertig machen, bevor wir irgendwas machen. Aber wir wollen dieses Jahr schon anfangen“, verspricht die 19-Jährige.

Den Einwand des Drehteams, dass die beiden ja auch ohne WLAN die Wohnung haben finden können, will Angelina nicht gelten lassen. „Ja, aber wir mussten auch dafür extra wohin fahren, wo es freies WLAN gibt, oder wir mussten uns extra von seiner Mutter Geld leihen für Highspeed-Guthaben“, erklärt Angelina die Entscheidung, die sie zusammen mit ihrem Partner Steve getroffen hat.

„Wir haben uns diese kleine Auszeit gegönnt“

Dabei steht bei der 19-Jährigen sogar noch eine Bewerbung aus. In einem Hotel wollte sie ihre angefangene Lehre beenden. Doch der potenzielle Arbeitgeber hat leider noch nicht reagiert. Und Angelina? Die hat auch nicht einmal nachgefragt, was denn nun wäre. Sie wisse noch nicht einmal, so ließ sie durchblicken, ob die Bewerbung überhaupt angekommen sei. Echter Arbeitswille sieht irgendwie anders aus.

Eine Einstellung, die ihr Freund Steve unterstützt. „Wir haben uns diese kleine Auszeit gegönnt“, so der 18-Jährige. Er wolle „einfach mal chillen“.