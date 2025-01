Bürgergeld-Empfänger wollen in den Urlaub: Vorher geht’s noch schnell zum Jobcenter

Bürgergeld-Empfängerin Petra, ihr Sohn Pascal und Tochter Selina gehören mittlerweile zu den Kultprotagonisten der RTL-Zwei-Dokureihe „Hartz und herzlich“. Drum ist es auch nur wenig verwunderlich, dass die drei Sozialhilfe-Empfänger, die so gerne Stars auf TikTok werden würden, auch in den neuen Folgen, die ab diesem Montag um 18.05 Uhr auf RTL Zwei ausgestrahlt werden, dabei sind.

Und Petra und Selina haben viel vor, will das Mutter-Tochter-Duo doch einen Kurz-Urlaub in Hamburg machen. Vorher müssen die beiden aber noch zum Jobcenter. Stehen der Bürgergeld-Empfängerin etwa Probleme ins Haus?

Bürgergeld-Empfänger wollen TikTok-Stars werden

„Ich habe eine Einladung vom Jobcenter gekriegt, wegen Leistungen, dass die weiterhin fließen“, erklärt Petra. Dazu habe sie auch einen Fragebogen ausfüllen müssen, „ob ich ein Vermögen hätte, das ich gar nicht habe, ich bin ja keine Millionärin oder irgendwas“, grinst die Arbeitslose, die in der jüngeren Vergangenheit mit Videos bei TikTok Bekanntheit erlangte.

++ Bürgergeld: Rentnerin will keine Miete mehr zahlen und schimpft aufs Sozialamt – „Ich habe so die Nase voll!“ ++

Das, so vermutet Petra, sei auch der Grund, warum sie die Einladung vom Jobcenter bekommen habe. „Das war für mich das erste Mal, dass ich so einen Bogen ausfüllen musste, aber ich denke, es hat etwas mit dem Kleingewerbe und dem Gesang zu tun. Dass die sich da ein bisschen schlau machen wollen“, berichtet Petra. Allerdings fließe durch die künstlerische Tätigkeit bislang nicht wirklich Geld. Dazu kommt: Während sie und Tochter Selina noch Geld bekommen, wurden Sohnemann Pascal, der ebenfalls ein Kleingewerbe angemeldet hat, alle Leistungen gestrichen.

Nur gut, dass Mama sich jetzt kümmert. Und so kommt raus: Pascal hat einige Anträge nicht ausgefüllt, dazu muss er noch die Kontoauszüge der vergangenen drei Monate nachreichen. Nervig. Und so wollen die drei auf kurz oder lang unabhängig vom Amt werden. „So schnell wie möglich wollen wir uns komplett vom Jobcenter lösen. Im Moment sind wir noch abhängig vom Jobcenter, dass wir noch einen Teil dazu bekommen, so allein wegen Miete und so, weil es läuft momentan noch nicht so, wie es sein sollte“, erklärt Petra.

Sie hoffe, dass sie alle drei ab dem kommenden Monat „richtig durchstarten“. Dazu bräuchte es nur 1.300 bis 1.400 pro Monat und Person. Ein sportliches Ziel. Wir sind gespannt!