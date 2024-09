Bürgergeld-Empfänger ganz stolz: „Wenigstens habe ich zwei Wochen gearbeitet“

Aller Anfang ist schwer, Kleinvieh macht Mist … man kennt die Sprüche. Sicherlich sind sie auch wahr. Bei Menschen wie dem Langzeitarbeitslosen Dennis jedoch sind sie nur frustrierend. Vor allem für die, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Der Bürgergeld-Empfänger aus Uelzen in Niedersachsen hat nämlich eine ganz eigene Einstellung zum Thema Lohnerwerb.

Der 44-Jährige hat noch keinen Job wirklich lange behalten können, hat dafür immer wieder mal neue Ideen, wie er das Leben von sich und seiner 29 Jahre alten Verlobten Annika finanzieren kann. Besonders erfolgreich sind diese jedoch nicht. Ob als Spinnenzüchter, Trödelhändler oder Plakatierer… ausprobiert hat der Bürgergeld-Empfänger schon einiges. Es ist das Durchhaltevermögen, an dem es ihm scheinbar zu fehlen scheint.

Bürgergeld-Empfänger braucht nach zwei Wochen Urlaub

So auch bei seiner letzten Tätigkeit, von der er in der RTL-Zwei-Sozialreportage „Armes Deutschland – Stempeln oder Abrackern“ berichtet. Dennis hatte einen Vollzeitjob als Produktionshelfer bekommen, doch bereits nach zwei Wochen befindet sich Dennis im Urlaub. „Angeblich“, so heißt es bei RTL Zwei. Ein schlechtes Gewissen hat er deswegen nicht.

„Knappe zwei Wochen habe ich jetzt da gearbeitet“, berichtet er vor der Kamera. Als ihn ein Mitglied der Produktion fragt, was er Zuschauern sagen würde, die ihn dafür kritisieren würde, antwortete Dennis nur selbstbewusst: „Wenigstens habe ich zwei Wochen gearbeitet.“

Bürgergeld-Empfänger will Influencer werden

Doch die nächste Job-Idee haben Dennis und Annika schon in petto. Sie wollen Influencer werden. Eine Selbstständigkeit also. „Das Influencer-Dasein macht im Moment so gut wie alles aus bei uns. Wir arbeiten rund um die Uhr mittlerweile für die Erfüllung unserer Träume und Pläne“, so der 44-Jährige. Wie viel er verdient, will er nicht verraten. Aber, so Dennis mysteriös, „es lohnt sich immer.“

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland“ mit Dennis und seiner Verlobten Annika am Dienstag (1. Oktober 2024) um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Dennis und Annika. Die meisten wollen schnellstmöglich wieder in Lohn und Brot.