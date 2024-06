Bürgergeld-Empfängerin schildert Tagesablauf: „Ich habe morgens keinen Stress“

Arbeit ist nicht nur dafür da, um am Ende des Monats genug Geld auf dem Konto zu haben. Nein, Arbeit gibt dem Leben auch eine Struktur, im besten Falle sogar einen Sinn. Monika hat all das nicht. Die 51-jährige Bürgergeld-Empfängerin aus Bremerhaven hat noch nie wirklich gearbeitet. Derzeit jedoch muss sie das tun. Die Protagonistin der RTL-Zwei-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ hat nämlich eine Geldstrafe aufgedrückt bekommen. Da sie diese nicht begleichen konnte, muss sie nun Sozialstunden auf einer Sportanlage ableisten.

Eine Arbeit, die der 51-Jährigen sichtlich gut bekommt. So schildert die Frau, die einst große Probleme mit dem Alkohol hatte, dass es seit den Sozialstunden deutlich besser sei. „Die Sozialstunden haben mich in dem Sinne verändert, weil ich auch dadurch, jetzt ganz ehrlich, vom Trinken her alles komplett richtig ruhig geworden ist“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

Bürgergeld-Empfängerin schildert ihren Tagesablauf

Und auch die frühen Aufstehzeiten scheinen ihr gut zu tun. „Ich habe morgens keinen Stress. Ich stehe um fünf auf, zwischen fünf und halb sechs, und dann mache ich alles langsam. Mich fertig machen, jetzt trinke ich halt einen Tee mit meinem Mann. Ich mache mir überhaupt keinen Stress, lasse es ganz ruhig angehen“, schildert Monika ihren Tagesablauf.

++ Bürgergeld: Gute Nachrichten! In diesem Fall muss das Jobcenter doppelt zahlen ++

An jenem Drehtag jedoch machte ihr ihre Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Ihr geht es immer schlechter und so muss sie schweren Herzens die Arbeit absagen. Sie kommt um den Arztbesuch nicht herum. Auch, wenn sie das schwer zu ärgern scheint. „Ich habe bis jetzt keine großartigen Fehltage, bis jetzt habe ich das immer akkurat durchgezogen“, erklärt die 51-Jährige. „Ich will schon arbeiten, aber mir geht es nicht so gut“, schildert die vierfache Mutter.

Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich nichts Schlimmes zugezogen hat und bald wieder gesund ist. RTL Zwei zeigt die neuen Folgen „Hartz Rot Gold“ stets montags bis freitags um 17.05 Uhr oder bereits vorab bei RTL Plus.