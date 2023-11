Bürgergeld-Empfängerin will sparen: Ihre Mutter findet das übertrieben

Mit Bürgergeld über die Runden zu kommen, ist gar nicht so einfach. Klar, die Miete übernimmt das Amt, große Sprünge sind mit Unterstützung des Jobcenters aber trotzdem nicht drin. Und so haben sich die „Hartz und herzlich“-Protagonisten Jasmin und ihr Mann Maik entschlossen, für ihren Sohn Lennox etwas auf die Seite zu legen.

Gar nicht so leicht, wenn man Bürgergeld empfängt, schließlich müssen elementare Dinge wie Essen, Trinken oder auch Kleidung trotzdem bezahlt werden. Für Nahrung gehen die 19-Jährige und ihr Freund gerne mal zur Tafel. Allzu viel bleibt jedoch trotzdem nicht übrig, wie sie ihrer Mutter Sandra erzählt, die selber von der Unterstützung des Amtes lebt.

Bürgergeld-Empfängerin Jasmin will sparen

„Ich durfte gestern beim Jobcenter anrufen. (…) Weil wir für den ganzen Monat für Essen gerade mal so 200 Euro haben“, berichtet die 19-Jährige ihrer Mutter. Das kann Mama Sandra gar nicht so recht verstehen, schließlich bekomme sie ja auch Elterngeld.

Doch das wollen Maik und Jasmin eigentlich für den kleinen Lennox zurücklegen. „Kindergeld haben wir gesagt, packen wir weg für ihn, weil ich doch demnächst ein Konto machen will. Und Elterngeld wollten wir ja ab diesem Monat bis Mai ja auch wegpacken“, erklärt Jasmin. Eine tolle Aktion eigentlich, schließlich wird sich der kleine Lennox einmal freuen, wenn seine Eltern ihm ein bisschen Erspartes schenken können.

Jasmin will jetzt auch einen Job

Mama Sandra sieht das jedoch anders. „Das ist aber ein bisschen übertrieben“, fährt sie ihre Tochter an. Doch Jasmin will durchhalten, hat sogar eine Spardose bei ihrer Mutter deponiert, damit sie gar nicht erst in Versuchung gerät, ihr Erspartes auszugeben.

„Ich kriege es auch hin, zu Hause zu sparen, aber wenn man dann mal zu wenig Geld im Monat hat, sind wir immer so doof und gehen an das Gesparte ran“, erklärt Jasmin ihre Absichten. Zusätzlich will sich Jasmin nun einen Job suchen. Jedoch müsse nun erst noch geklärt werden, ob die 19-Jährige arbeitsfähig sei.

Die neue Folge „Hartz und herzlich“ mit Jasmin und Sandra zeigt RTL Zwei am kommenden Mittwoch (23. November 2023) um 16.05 Uhr.