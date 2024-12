Bürgergeld-Empfänger über normale Arbeit: „Leben ist zu kurz“

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Es könnte auch der Leitspruch von Bürgergeld-Empfänger Archii sein. Der Protagonist der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“ hat zwar kein Geld, und einen riesigen Berg Schulden, dafür aber große Träume.

Der Familienvater möchte nämlich als Rapper ganz groß durchstarten. Sogar einen Song und ein Video hat der Bürgergeld-Empfänger schon gedreht. Doch wird der Rap-Track „A Mille“ sein großer Durchbruch? In einem Video, das RTL Zwei am Mittwoch (11. Dezember 2024) auf YouTube veröffentlichte, ist Archii jedenfalls guter Hoffnung.

Bürgergeld-Empfänger will Rap-Star werden

Und das trotz angeschlagener Gesundheit. „Heute ist Karrieretag. Ich bin zwar Totalschaden, wie man hört und sieht. Nase läuft, Stimme ist weg, aber wir ziehen trotzdem durch“, so der Rapper.

Eine Einstellung, die der 37-jährige Berliner bislang in Bezug auf eine „herkömmliche“ Lohnarbeit eher vermissen ließ. So ließ er bei „Armes Deutschland“ bereits verlautbaren, dass er und seine Familie jeden Monat vom Amt rund 3.500 Euro an Bürger- und Kindergeld überwiesen bekommen. Unter einem Gehalt von 4.000 Euro netto würde sich Arbeit für ihn also eh nur bedingt lohnen.

Und auch insgesamt scheint der tägliche Gang zur Arbeit nicht zwingend sein Lebensziel zu sein. „Ich finde es gut, dass der Mensch arbeiten geht, das er was tut, dass er seine Steuern zahlt und so weiter. Finde ich super. Aber ich brauche diese Abwechslung. Das Leben ist viel zu kurz, um auf einem Punkt stehenzubleiben“, so der „Armes Deutschland“-Protagonist.

„Wie finanzierst du dein Leben? Mit Musik“

Er ist sich sicher: Er wird als Rapper durchstarten. „Wenn wir uns das nächste Mal sehen, können wir schon über andere Geldbeträge sprechen. Wie finanzierst du dein Leben? Mit Musik“, tönt der Bürgergeld-Empfänger.

Ob das klappt, ist fraglich. Sein Song „A Mille“ erschien am 5. November 2023 auf Youtube. Seitdem hat das Video noch keine 50.000 Aufrufe gesammelt. Ob er damit zum Millionär wird… Unrealistisch.