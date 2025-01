Bürgergeld: 23-Jähriger hat 20.000 Euro Schulden – „Gefängnis auf gar keinen Fall!“

Nichts ahnend findet „Hartz und herzlich“-Protagonist Pascal ein gelbes Schreiben in seinem Briefkasten vor. Das kann nichts Gutes verheißen. Der Mini-Jobber, der circa zwei Stunden am Tag Fahrdienst für Menschen mit Behinderung macht, hat einen Haufen Schulden.

Jetzt hat er nur noch zwei Wochen Zeit, einen Teil davon zurückzuzahlen – sonst droht ihm der Knast!

Bürgergeld: 23-Jähriger hat horrende Schulden

In dem RTL2-Format, in dem viele Bürgergeld-Empfänger in ihrem Alltag begleitet werden, erklärt der 23-jährige Pascal, was genau in dem Brief steht.

„Ich habe einen Vollstreckungsantrag vom Gericht. Da geht es um eine Summe von 1.849 Euro. Es geht um die Sim-Karte, die noch offen ist vom Handyvertrag.“ Nun habe er zwei Wochen Zeit, die Summe zu bezahlen. Wenn er am 15. nicht zu dem vorgeschriebenen Termin gehe, dann könne ihm Haft drohen.

Der Rostocker will sich jetzt erst einmal mit seinem Insolvenzberater zusammensetzen. Pascal: „Das macht einem schon ein bisschen Sorge. Der Termin ist okay, aber ins Gefängnis auf gar keinen Fall!“ Sein Plan ist es nun, einen Offenbarungseid zu leisten, dass bei ihm nichts Wertvolles zu holen ist. Im Gegenteil. Pascal hat sogar noch weitaus mehr Schulden als die vom Handyvertrag. Insgesamt beläuft sich die Summe auf 20.000 Euro.

Und es ist nicht das erste Mal, dass der RTL2-Protagonist einen Offenbarungseid vor Gericht geleistet hat. „Da war es auch fast so in diesem Schreiben, dass man mir zwanghaft gedroht hat. Das ist dann Gott sei Dank nicht passiert“, gesteht Pascal.

Wie die Gerichtsvollzieherin diesmal tickt, weiß er allerdings nicht.

Bürgergeld: Pascal hat Angst vor dem Knast – „Belastbare Situation“

„Dieses Thema ist für mich sehr schlimm und eine belastbare Situation. Weil du nicht weißt, ob dich mich verhaften oder das nur schreiben, um mir Angst zu machen.“

Der Brief bereite ihm deshalb aktuell große Bauchschmerzen. Und es sieht ganz danach aus, als sei der „Hartz und herzlich“-Protagonist endlich aufgewacht. Künftig will der ehemalige Bahnmitarbeiter alles anders machen.

„In der Zukunft werde ich auf jeden Fall keine Schulden mehr machen, die Insolvenz die drei Jahre durchziehen und danach keine neuen Schulden mehr machen, weil dich das irgendwann einholt. Das ist jetzt schon der zweite Antrag auf Vollstreckung. Da muss man irgendwann aufwachen.“

Die ganze Folge des Bürgergeld-Formats „Hartz und herzlich“ kannst du um 18.05 Uhr bei RTL2 sehen oder vorab bereits in der Mediathek bei RTL+.