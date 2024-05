Bürgergeld: Vermieter will Mutter rausschmeißen – beim Anblick ihrer Wohnung dreht sich der Magen um

„Igitt“, werden sich die Zuschauer der RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ denken, wenn sie die Wohnung von Bürgergeld-Empfängerin Jana sehen. Die Mannheimerin, die im Problemviertel Benz-Baracken lebt, hat gerade ordentlich Probleme mit ihrem Vermieter.

Der will die Mutter aus der Wohnung schmeißen – und das aus gutem Grund. Bei ihr sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld.

Bürgergeld: Vermieter droht Mutter mit Kündigung

Jana hat deshalb ein Ultimatum von ihrem Vermieter gestellt bekommen. Sie muss ihre Wohnung fristgerecht in einen ordentlichen Zustand bringen, ansonsten flattert die Kündigung ins Haus. Janas Sohn Bright ist nicht ganz unschuldig an dem Wohnungs-Chaos.

+++ Bürgergeld-Paar gönnt sich Trip nach Paris – „Zu eklig“ +++

Er hat die Bleibe in den vergangenen Wochen geradezu in einen Kleintierzoo verwandelt. Insgesamt sechs Katzen, zwei Hunde, 15 Hasen und zwei Nymphensittiche lebten mit Mutter und Sohn in ein und derselben Wohnung!

Der Geruch nach Tieren, Urin und Kot war kaum mehr auszuhalten, zumindest, wenn es nach Janas Freundin Katrin geht. Die achtfache Mutter hilft beim Aufräumen. „Wir haben die ganze Wohnung bei ihr teilweise ausgeräumt, weil da ja ein Vorfall war. Wegen den Tieren, die sind jetzt alle weg“, so die Arbeitslose bei RTL2.

Und weiter: „Die Wohnung musste gesäubert werden und alles, was uralt war, weg. Jetzt müssen noch die Böden gemacht werden. Es kann ja nicht sein, dass ich rüberkommen muss und die Böden geputzt werden.“ Die Mannheimerin kann selbst noch gar nicht richtig verarbeiten, wie die Wohnung ihrer Freundin Jana aussieht.

Es sei schon das dritte Mal gewesen, dass sie ihr aushelfe, „aber diesmal war es schon unter aller Sau. Das Hasenzimmer… ich hatte am nächsten Tag Pickel überall gehabt und hatte auch Handschuhe an. Das war schon Wahnsinn!“, verrät die 44-Jährige in die Kamera.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Jana im Haus alles noch rechtzeitig gewuppt bekommt, bevor der Vermieter wieder antanzt. Der Sperrmüll ist zumindest schon mal bestellt, um einiges auszuräumen.

Wer an der Folge interessiert ist, der kann sich „Hartz und Herzlich“ noch einmal vollständig bei RTL+ in der Mediathek anschauen.