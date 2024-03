Bürgergeld-Empfängerin hat hohe Ansprüche – „Will keinen x-beliebigen Job machen“

Umbruchszeit bei „Hartz und Herzlich“-Protagonisten Jasmin und Maik. Das junge Ehepaar bereitet sich aktuell auf die anstehende Zeit im Mutter-Kind-Heim vor. Das Jugendamt hat angeordnet, dass die junge Mutter und Baby Lennox für ungefähr zwei Jahre in die Einrichtung ziehen müssen. Sie sehen das Wohl des Kleinen stellenweise gefährdet. Die Bürgergeld-Empfänger sehen keine Notwendigkeit für diesen drastischen Schritt.

Bürgergeld-Empfänger unter Beobachtung des Jugendamtes

Aus der Sicht von Jasmin machen die jungen Eltern einen guten Job in Sachen Kindeserziehung. In der Folge vom 21. März, „Wohnungskündigung“, spricht sie über den aktuellen Stand mit dem Jugendamt. „Wir sind auf jeden Fall erwachsener geworden. Klar, einiges läuft aus der Sicht des Jugendamtes und den Betreuern noch nicht so gut.“

In den letzten Wochen war Jasmin immer wieder im Krankenhaus und konnte sich nicht richtig um den Haushalt kümmern. Und das hat Folgen. „Das Jugendamt hat gerade durch meine ganzen Klinikaufenthalte viel zu meckern, weil in der Wohnung viel zu machen ist. Aber das hält uns ja nicht davon ab gute Eltern zu sein und uns weiterzuentwickeln“, so die 19-Jährige.

Bürgergeld-Empfänger hat genaue Vorstellungen

Einen festen Job haben Jasmin und Maik aktuell nicht. Sie leben von Bürger- und Kindergeld. Und das hat einen guten Grund, wie sie erzählt: „Andere würden sagen, dass Weiterentwickeln auch arbeiten gehen bedeutet. Nur finde mal heutzutage auf dem Arbeitsmarkt einen guten Job, der einem auch gefällt. Ich will jetzt keinen x-beliebigen Job machen, wenn ich da am Ende keine Freude dran habe.“

Seit sie ihr erstes Kind hat, war dies ihre oberste Priorität. „Ich möchte erst meine Familienplanung abschließen, bevor man sich richtig auf das Berufsleben konzentriert. Beruf als Erstes geht eh nicht immer, weil finde mal heutzutage einen guten Job. Das geht halt nicht so einfach“, erklärt die Bürgergeld-Empfängerin.

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich“ jeden Tag ab 17.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.