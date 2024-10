Bürgergeld-Empfänger wird deutlich – „Kein Bock auf diese blöde Maßnahme“

Für den Mannheimer Pascal steht aktuell eine Umbruchszeit an. Der Bürgergeld-Empfänger ist wieder bei seiner Mutter Beate in die Benz-Baracken gezogen und möchte sein Leben umstrukturieren. Der erste Schritt in die richtige Richtung ist dafür erst einmal einen Job zu finden.

Und wie der Zufall es will, fliegt dem hoch verschuldeten Bürgergeld-Empfänger eine Stelle zu! Doch seine Mutter scheint noch sehr skeptisch zu sein. Schließlich hat Pascal seiner potenziellen Arbeitgeberin ein wichtiges Detail vorenthalten. Der 22-Jährige ist jedoch zuversichtlich.

Bürgergeld-Empfänger hat Job in Aussicht

Über einen Freund hat der Bürgergeld-Empfänger eine neue Arbeitsstelle im Blick. Wie er seiner Mutter erzählt, hat er sogar schon mit der Chefin telefoniert. Pascal wurde von ihr zum Probearbeiten in die Reinigungsfirma eingeladen. „Weiß sie, dass du Einschränkungen hast?“, möchte Beate von ihrem Sohn wissen.

„Nee. Wenn ich ihr das direkt am Telefon gesagt hätte, dann hätte sie nein gesagt“, antwortet der 22-Jährige daraufhin. Dass Pascal seine Gehbehinderung vor seiner zukünftigen Chefin geheim hält, findet seine Frau Mama alles andere als gut. Sie hält ihrem Sohn erst einmal einen Vortrag.

Bürgergeld-Empfänger bleibt dran

Trotz der Einwände seiner Mutter hält Pascal an dem Jobangebot fest. „Wenn ich den Vertrag unterschrieben habe, kann ich es ihr sagen“, so der Bürgergeld-Empfänger. „Ich will ja arbeiten und ich denke, dass die Frau dafür Verständnis haben wird. Man muss ja irgendwo weitergehen. Und diese Maßnahmen bringen ja auch nichts. Ich hab auch keinen Bock mehr auf diese blöde Maßnahme, bin ich ehrlich“, fügt er noch hinzu. Bleibt abzuwarten, ob der junge Mann mit seinem Geheimnis durchkommen wird.

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.