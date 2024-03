Bürgergeld-Empfänger stellt sich bei neuer Firma vor – „Die bezahlen auch gleich die Miete“

In der RTL2-Sozial-Doku „Hartz Rot Gold“ ist der arbeitslose Paddy auf Jobsuche. Der 39-Jährige ist gelernter Dachdecker. Doch seit vier Jahren ist er wegen einer Knie-OP arbeitsunfähig und bekommt monatlich 502 Euro Bürgergeld.

Zusammen mit seiner Freundin Lausi (32) wohnen die beiden in Bremerhaven. Noch – denn das Paar will wieder ins Bundesland Sachsen nach Leipzig ziehen. Lausi kommt ursprünglich aus Chemnitz und möchte so schnell wie möglich wieder weg aus dem Norden.

Deshalb sucht ihr Freund nun fleißig nach Jobs bei Zeitarbeitsfirmen in Leipzig, die ihn schnell einstellen würden. In der sächsischen Stadt landet der Bürgergeld-Empfänger einen Volltreffer.

Bürgergeld-Empfänger sucht Job – dann wird ihm DAS angeboten

Das Gefühl, jetzt wieder Vorstellungsgespräche und die Aussicht auf Arbeit zu haben, überfordert Paddy noch ein wenig. „Ungewohnt. Lange ist es her. Es muss ja irgendwie vorangehen. Ich habe die Schnauze voll von Bremerhaven. Du hast keine Zukunft, keine Perspektiven“, so der Arbeitslose. „Ich habe keinen Druck oder sowas, ich nehme das alles gelassen. Aber ich höre mir an, was die zu bieten haben, und dann entscheide ich selber.“

Auch interessant: Bürgergeld-Empfängerin (18) aus Gelsenkirchen ist schwanger – ihr bleiben nur 55 Euro zum Leben

Bei insgesamt zwei Zeitarbeitsfirmen stellt er sich vor. Das einzige Problem ist: Noch hat er keine Wohnung in Leipzig. Ohne Job ist es auch schwer, eine Bleibe zu bekommen. Der Personaler beim ersten Gespräch macht dem „Hartz Rot Gold“-Protagonisten deshalb ein Angebot. Er und seine Firma würden ihn bei der Wohnungssuche sogar unterstützen.

Als Paddy freudestrahlend zu seiner Freundin zurückkehrt, die ihm Auto auf ihn gewartet hat, verkündet er die frohe Botschaft: Er darf dort arbeiten und wird kontaktiert, wenn die Wohnung gefunden wurde. „Die bezahlen auch gleich die Miete“, so der Noch-Arbeitslose, der vor allem nur eines will:

„Wichtig ist mir, dass sie mich lange beschäftigen. Weil sie mir gesagt haben, ich bekäme einen unbefristeten Arbeitsvertrag.“

Wie das ganze Jobsuche-Thema nun bei ihm weitergeht, kannst du in der Mediathek bei RTL+ oder montags bis freitags um 16.05 Uhr bei RTL2 sehen.